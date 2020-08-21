全國技能競賽金銀牌創業好食寨 端出台式中華創意料理
曾勇奪全國技能競賽金、銀牌的中山工商校友顏子軒和葛品妤，攜手在鳳山區開餐廳創業「好食寨」，在校方餐飲科老師協助指點下，以真功夫、好食材撐過最低迷的疫情潮，以台式中華創意料理闖出名號。而且還巔覆傳統思維，女主廚搭配男外場餐服。
中山工商校長林昭億表示，葛品妤和顏子軒在校時就是風雲人物，葛品妤曾獲第45屆全國技能競賽中餐烹飪銀牌；葛的學弟顏子軒，是第48屆全國餐飲服務技能競賽金牌得主，去年還代表台灣遠赴俄羅斯參加第四王45屆俄羅斯喀山國際技能競賽，奪餐飲服務優勝獎。兩人以初生之犢不畏虎的毅力合作創業，讓老師們刮目相看，學校董事長陳國清和妻子毛阿敏，也到餐廳鼓勵校友。
葛品妤來自單親家庭，與母親同住，國中就開始打工賺錢，個性外向、活潑好動，幼稚園時還被誤以為是「過動兒」，原本想唸護校當護理師，卻誤打誤撞以樂學計畫免試入學志願序，錄取中山工商餐飲科，連自己都始料未及。
中山工商餐飲科老師萬家駒一眼就看中這位傻大姐頗有資質，拉葛品妤加入選手培訓，在萬家駒、柯立元、梁育銓等老師指導下，被老師形容如同「金頂電池」有用不完的電力，抗壓性高的她，很快脫穎而出，代表學校參加全國技能競賽摘銀。
葛品妤畢業後升讀屏東科技大學餐旅管理系，還未畢業漢來飯店就找上門，但學弟顏子軒邀她一起創業，兩人從去年9月就開始籌劃，相中位於鳳山區大潤發文化路透天厝，短短三個月就搞定開幕。
顏子軒身高182公分，修習英文、法文、西班牙文等多國語言。指導老師黃雅萍表示，顏子軒原本想赴大陸發展，但考量人生地不熟、風險高，決定找學姐合作開店，自己負責最擅長的外場服務，更撰寫開店計畫書，爭取父母親的支持，沒想到去年12月開業沒多久就碰上疫情。兩人沒有被打倒，反而更加努力，在老師群當顧問加持下，以精湛手藝端出創意美味，擄獲饕客的味蕾。
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