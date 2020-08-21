年輕助理要任高市青年局長？ 趙天麟：如屬實 願割愛

高雄市準市長陳其邁的小內閣大致組成，昨天也傳出他可能給年輕世代機會，任用曾參選高雄市議員、立委趙天麟的助理張以理當青年局長。趙天麟今天上午表示，尊重陳其邁對小內閣人事的決定，如果張以理有這個機會，他願意割愛。曾和張以理同過事的市議員林智鴻也在臉書表示，如果這個人事報派是真的，他一定要給陳其邁按100個讚，因為陳給在地年輕人機會。

張以理擔任趙天麟的助理多年，2018年在高雄市三民區參選議員，在民進黨初選時落敗。林智鴻說，即使未能參選議員，張以理始終沒放棄把新創跟美學運用在政治領域。

林智鴻表示，張以理是一個任勞任怨的年輕人，對於長官交付的任務使命必達，而且還會提供屬於年輕人思考角度的專業建議；張常常跟他聊到如何讓政治工作更有質感，如何讓高雄青年的想法可以發揮；因此，他好期待在議會可以好好為了高雄年輕人質詢優秀的張以理。

至於小內閣完整的名單，因陳其邁將在24日就職，其團隊預計很快會對外發布。