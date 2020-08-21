陳其邁小內閣嬌點原民會阿布斯 張以理掌青年局

高雄市長當選人陳其邁小內閣已敲定林欽榮等3名副市長，今天再確定延攬水利局代理局長蔡長展，另相中原住民背景媒體人阿布斯任原住民事務委員會主委、幕僚張以理掌青年局。

青年局由競選幕僚張以理出任、原住民事務委員會拔擢民視記者阿布斯，另外也延攬水利局代理局長蔡長展進小內閣，不過蔡長展對人事案仍不願鬆口。

陳其邁已在昨天敲定3名市府副市長是前台北市副市長林欽榮、前高市府副市長史哲、經濟部技術處長羅達生出任。主要考量產業招商、文化及都計工務等專業背景。

至於局處首長部分有包括工務、水利、社會、勞工、消防、環保、捷運、法制、地政局等單位由文官出任；特別的是，陳其邁從現行的市府代理首長團隊延攬水利局代理局長蔡長展入閣。蔡長展具有工程博士學位背景，也是前市長陳菊的水利局長。

陳其邁小內閣中，青年局長由競選幕僚張以理出任，32歲的張以理擁有工業設計的長才，曾任立委趙天麟國會辦公室新聞公關，還獲得德國紅點設計概念獎、台灣酷設計100大新一代設計獎銅獎、高雄青春設計節金獎等。

另一亮點，本名洪羽珊的民視記者阿布斯33歲，出生茂林區，是魯凱族、布農族的原住民，對部落有很深厚情感，對族群也有使命感，成為陳其邁小內閣的嬌點。

阿布斯年輕、女性及專業媒體人特質受到肯定，她除了對原鄉文化及語言傳承，也關心原鄉部落的就業，盼加強文化推廣及為部落創造機會、吸引青年返鄉及部落再生等。

陳其邁小內閣人事陸續曝光，藍綠評價不一；前高市府團隊新聞局長鄭照新評論指出，除了「罷韓」總司令論功行賞令人不耐以外，他肯定名單中包括阿布斯、張以理是「精兵」入閣，看得出是培養人才、擴大人才庫的企圖心。

陳其邁今天下午將獲頒高雄市長當選證書，預計24日將宣誓就職，小內閣也會走馬上任，讓市政重開機。