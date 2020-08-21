強化安全便利 Pbike2.0進駐潮州、歸來7個新租賃站

即將營運滿6周年的屏東公共自行車Pbike，2.0安全便捷升級版進駐潮州及歸來火車站等7座新租賃站，即起試營運。新型Pbike2.0配備新穎，以低跨點車身、實心胎、降低把手高度等貼心設計，讓人騎乘時更添舒適度、安全感，試營運期間陸續測試系統軟硬體及穩定度，以滾動式修正後，預計9月中旬正式營運。

屏東公共自行車從2014年12月建置以來，營運至今累積使用人數突破326萬人次，考量民眾騎乘安全性、舒適度且蒐集民眾建議、騎乘感受後，經滾動式檢討，重新規畫變更公共自行車規格。

屏東縣府交旅處指出，Pbike2.0升級版進駐策劃多時的潮州鎮公共自行車路網，鎮內站點包括潮州火車站、潮州鎮公有停車場、潮州國中、潮洲國小、光華國小及潮州鎮立圖書館等6站，並與歸來火車站同步試營運。

交旅處指出，為帶動潮州鎮環保慢行觀光網絡，縣府配合潮州鎮公所第一立體停車場及潮州聯合辦公室工程，另建置2座公共自行車租賃站，預計2021年下半年度啟用。

交旅處指出，Pbike2.0透過加大龍頭立管、車身橫梁及座管立管尺寸強化車身結構，將輪胎更換為實心胎，降低胎壓不足或破胎等問題以提升車輛耐用度。為方便穿裙子或低垮褲的民眾能輕鬆優雅的跨車騎乘，將原有橫桿車身改為低跨點車身，降低把手高度，透過符合人體工學的貼心設計，民眾騎乘時更為舒適。

基於安全性考量，Pbike 2.0將煞車系統改為前羅拉後鼓式煞車系統，增加煞車系統穩定性且不易損壞消耗；並在後輪加設LED燈，透過磨電花鼓發電機提供前、後LED車燈電力，提高夜晚警示作用。為避免民眾遺忘放置在車籃的隨身物品，車籃改採鏤空式鋁合金材質，將可增加載物強度及耐用度。