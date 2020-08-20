聽新聞
test
0:00 / 0:00
墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了
屏東縣恆春警分局墾丁派出所今下午4點接獲報案，桃園一對夫妻帶兒女到墾丁出遊，在墾丁社頂公園時，就讀國中兒子疑在步道上岔路走失，趕緊到派出所報案，警方、消防人員、義消們展開搜尋，晚間9點45分，有民眾發現這名國中生在滿州鄉的港口吊橋附近，派出所員警已將國中生帶回，幸無大礙。
恆春警分局今下午4點多接獲報案，桃園一對夫妻帶著兒女今下午2點多到社頂公園，就讀國中的兒子，走得較前面，在岔路時疑走失，家人相當著急，趕緊到墾丁派出所報案，警方獲報後，同步通知消防局，警方、消防人員等出動人力搜尋。
警方調閱周邊監視器查看，警消出動人力在山區搜尋，晚間約9點45分，有民眾看到這名國中生在滿州鄉港口吊橋附近，警方接獲通報後，已將這名國中生帶回派出所。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言