墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

屏東縣恆春警分局墾丁派出所今下午4點接獲報案，桃園一對夫妻帶兒女到墾丁出遊，在墾丁社頂公園時，就讀國中兒子疑在步道上岔路走失，趕緊到派出所報案，警方、消防人員、義消們展開搜尋，晚間9點45分，有民眾發現這名國中生在滿州鄉的港口吊橋附近，派出所員警已將國中生帶回，幸無大礙。

恆春警分局今下午4點多接獲報案，桃園一對夫妻帶著兒女今下午2點多到社頂公園，就讀國中的兒子，走得較前面，在岔路時疑走失，家人相當著急，趕緊到墾丁派出所報案，警方獲報後，同步通知消防局，警方、消防人員等出動人力搜尋。

警方調閱周邊監視器查看，警消出動人力在山區搜尋，晚間約9點45分，有民眾看到這名國中生在滿州鄉港口吊橋附近，警方接獲通報後，已將這名國中生帶回派出所。