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開闢新客源 金門縣府積極推包機花東遊程

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，為開闢新客源，已促成10月27至29日金門-花蓮包機航次，盼雙向互送客源，也創造金門航線新話題。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天表示，為開闢新客源，已促成10月27至29日金門-花蓮包機航次，盼雙向互送客源，也創造金門航線新話題。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情與小三通停航，重創金門的觀光旅遊市場。縣府從疫情期間積極攬客，陸續推出踩線團、大膽島振興方案、親子嘉年華等系列活動。金門縣政府今天表示，已促成10月27至29日金門-花蓮包機航次，盼雙向互送客源，也創造金門航線新話題。

金門縣府觀光處處長丁健剛表示， 自2月的疫情期間，縣府積極盤整相關觀光資源，邀集業者拜會與座談，了解旅遊結構問題，同時制定、修訂相關法規，並於7月8日公告「金門縣政府獎助旅行業包機招攬旅客來金門旅行實施要點」，積極協調旅遊業者與花蓮縣政府，促成10月27至29日金門至花蓮包機。

金門縣旅遊商業同業公會積極配合縣府推動地區觀光，組織業者推動這次包機作業，有長伶國際旅行社311-111、巨祥旅行社324-601、金東林旅行社333-226、九曜旅行社322-711、金馬旅行社312-523、冠鵬旅行社337-123、三泰旅行社331-113、安全旅行社311-189、金旺旅行社321-919、巨陽旅行社322-200、育昇旅行社371-188、金環球旅行社324-682等12家業者，如有意願前往花蓮旅遊，可逕洽旅行社報名。

旅行社 金門 疫情

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