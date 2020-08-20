高市原民會主委 傳可能由民視女記者阿布斯出任

高雄市長當選陳其邁「小內閣」名單口風緊，但今天傳出具有原住民血統的民視高雄女記者阿布斯可能出任高雄市原住民委員會主委，且她近日已辦離職，但民視對此推稱不清楚，阿布斯也未接聽電話，

陳其邁選前表示，高雄市政府小內閣的布局，女性主管比例將提高到三分之一，最近不少政壇女將的名字，紛紛被猜測可能成為邁市府團隊一員，但最新消息傳出，民視高雄女記者阿布斯，可能出任原民會主委！

阿布斯具有魯凱族及布農族血統，老家在茂林，據知已經離職，至於是加入邁市府團隊，她本人未接聽電話，她的主管也推稱不清楚，未證實她是否已經離職準備成為市府一員。

陳其邁團隊表示，包含3個副市長在內等31個政務任用局處已幾乎全找齊，女性一級主管約三分之一，也有拔擢不少名有專業背景的常任文官。