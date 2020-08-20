快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瓷器展品總價破億 麥森情緣特展令人見識歐洲藝術之美

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
擅長動物畫風的畫家戴戴勒夫‧瑞特，今年度新作是「海底仙蹤圓盤」，多樣化的熱帶魚，彷彿從船艙中看出去的海洋奇景。記者王昭月／攝影
擅長動物畫風的畫家戴戴勒夫‧瑞特，今年度新作是「海底仙蹤圓盤」，多樣化的熱帶魚，彷彿從船艙中看出去的海洋奇景。記者王昭月／攝影

在大中華區總代理商國裕精品精心策畫下，歐洲貴族最愛的瓷器品牌「麥森瓷器」近日在台灣舉辦4場特展，壓軸場次即起在高雄漢神大飯店一樓展到8月25日，總價值破上億元的展品，每件都是大師精湛的傑作，高雄市包括遠雄THE ONE、國硯等豪宅相繼選購珍藏，讓名品為居家增添光彩。

德國麥森是歐洲瓷器的發源地，18世紀起孕育許多工藝人才，每位彩繪師、雕塑師歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，為歐洲瓷器藝術奠立第一品牌的深厚根基，至今麥森瓷器工坊已走過310年，在世界的藝術地位無可撼動。

受到新冠疫情影響，原本每年在5月盛大舉辦的德國麥森瓷器展，今年延至8月舉辦。經大中華區總代理商國裕精品精心策畫，總價值破億元的展品在台北、台中、新竹、高雄四地巡迴，壓軸的高雄場，即日起在漢來大飯店一樓展到8月25日。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，儘管受疫情衝擊，但高雄房市依舊交易熱絡，包括國硯、遠雄THE ONE等頂級住戶，均選購麥森餐具、壁畫為新居妝點。

「2020麥森情緣」特展中，盡是大師之作。擅長將傳統歷史畫作賦予現代感的麥森畫家凱瑟琳‧葛里茨蔓，即以水都建築、港口貿易，將觀賞者帶入18世紀威尼斯的風采；其中一幅威尼斯壁畫，即透過顏色反差，讓人感受當年威尼斯盛世之時的豐富能量。

擅長動物畫風的畫家戴戴勒夫‧瑞特，今年度新作是「海底仙蹤圓盤」，多樣化的熱帶魚，彷彿從船艙中看出去的海洋奇景。

麥森瓷器不只餐具深獲青睞 ，壁畫也獲許多豪宅主人珍藏。記者王昭月／攝影
麥森瓷器不只餐具深獲青睞 ，壁畫也獲許多豪宅主人珍藏。記者王昭月／攝影
德國麥森是歐洲瓷器發源地，麥森瓷器工坊創設已310年，由國裕精品精心策畫的麥森情緣特展壓軸場，即起在高雄漢來大飯店一樓展出。記者王昭月／攝影
德國麥森是歐洲瓷器發源地，麥森瓷器工坊創設已310年，由國裕精品精心策畫的麥森情緣特展壓軸場，即起在高雄漢來大飯店一樓展出。記者王昭月／攝影
「麥森情緣」特展，大中華區總代理商國裕精品董事長珍藏的壁畫等珍品，也參與這場藝術綺宴。記者王昭月／攝影
「麥森情緣」特展，大中華區總代理商國裕精品董事長珍藏的壁畫等珍品，也參與這場藝術綺宴。記者王昭月／攝影

威尼斯 疫情 壁畫

延伸閱讀

藝術點亮大里好宅 荷蘭與台灣的家常對話

走！此生必訪：日本三大藝術祭 精選分享講座

台商回流帶動工業用地需求 遠雄：投資人轉向這兩區

良勳Χ遠雄 雙品牌力發威 公開熱銷逾五成

相關新聞

全球掀「去中化」浪潮 金門博翻身！能不靠中國走出自己的路？

暑期國旅大爆發，多處離島客潮出現罕見的人滿為患，讓國際線航空業者也搶開金門航線。金門最大的商圈金城市區，店家看見久違的人潮，終於露出笑容。不過，今年初從武漢肺炎疫情爆發後

高市原民會主委 傳可能由民視女記者阿布斯出任

高雄市長當選陳其邁「小內閣」名單口風緊，但今天傳出具有原住民血統的民視高雄女記者阿布斯可能出任高雄市原住民委員會主委，且...

薪資被扣培訓費！高市勞工局：勞基法沒這種名詞啦

高雄一家速食連鎖店遭民眾爆料苛扣薪資，打工一個月應得1萬5840元卻只領3840元，扣錢的項目竟含一筆8000元培訓費！...

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

金門縣議會18日通過縣府提案的慈濟功德會申請土地讓售案，引起地方熱議，民眾質疑「府會暢通」，就把一塊2522.75平方公...

暑假結束畢旅將登場 台南取消須8成家長同意的規定

台南市教育局今天邀集家長、教師團體及校長代表，召開因應新冠肺炎工作小組會議，因多數學校會再年底前舉辦畢業禮行，會中取消需...

屏東伴手禮網路票選開始！ 客製互動透明海報

「2020屏東伴手禮暨好店徵選」網路人氣票選活動開跑！投票時間即日起到8月24日下午5時，完成投票，還可參加總計價值高達...

影／避免員警遭汽油彈攻擊 高市保大特勤添新裝備

香港反送中事件，抗議者朝警方丟擲汽油彈，也引起國內警方更重視保護員警執勤安全，考量提升防火裝備，高雄市警局保安大隊爭取採...

一卡通攜手LINE Pay 消費指定店家享6%點數回饋

一卡通公司攜手LINE Pay響應政府振興三倍券政策，繼7月中陸續推出各項LINE Pay Money消費優惠，即起再推...

最後一批！屏東勝利星村歷史建築營運徵選下周說明會

屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，縣府歷時10年修復下，最後一批眷舍修繕完工，屏東縣府文化處將在8月27日舉辦營運...

金門1戶4子女沒就學 家扶籲縣府協助

金門一戶家庭的父母不願讓家中4名子女上學，自行在家教四書五經，此事長達11年未解決，縣府雖開罰，家長卻脫產、遷戶籍等鬥法...

抗議岡山焚化爐空汙 33里長將遊行

高雄市岡山區33里不滿位在本洲工業區的岡山焚化爐長期汙染地方，屢次開罰卻未改善，擬定三大訴求決議發動遊行抗爭，要求承攬營...

屏原鄉人口成長率 創新高

屏東縣33個鄉鎮市，當中包含9個原鄉，原住民人口在去年9月突破6萬人，今年7月人口數6萬0328人，與103年底5萬83...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

打破默契？淡江大橋放跨年煙火 侯：取代101 北市：相信無法被取代

國1增設中豐交流道 先做北入匝道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。