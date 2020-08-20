瓷器展品總價破億 麥森情緣特展令人見識歐洲藝術之美

在大中華區總代理商國裕精品精心策畫下，歐洲貴族最愛的瓷器品牌「麥森瓷器」近日在台灣舉辦4場特展，壓軸場次即起在高雄漢神大飯店一樓展到8月25日，總價值破上億元的展品，每件都是大師精湛的傑作，高雄市包括遠雄THE ONE、國硯等豪宅相繼選購珍藏，讓名品為居家增添光彩。

德國麥森是歐洲瓷器的發源地，18世紀起孕育許多工藝人才，每位彩繪師、雕塑師歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，為歐洲瓷器藝術奠立第一品牌的深厚根基，至今麥森瓷器工坊已走過310年，在世界的藝術地位無可撼動。

受到新冠疫情影響，原本每年在5月盛大舉辦的德國麥森瓷器展，今年延至8月舉辦。經大中華區總代理商國裕精品精心策畫，總價值破億元的展品在台北、台中、新竹、高雄四地巡迴，壓軸的高雄場，即日起在漢來大飯店一樓展到8月25日。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，儘管受疫情衝擊，但高雄房市依舊交易熱絡，包括國硯、遠雄THE ONE等頂級住戶，均選購麥森餐具、壁畫為新居妝點。

「2020麥森情緣」特展中，盡是大師之作。擅長將傳統歷史畫作賦予現代感的麥森畫家凱瑟琳‧葛里茨蔓，即以水都建築、港口貿易，將觀賞者帶入18世紀威尼斯的風采；其中一幅威尼斯壁畫，即透過顏色反差，讓人感受當年威尼斯盛世之時的豐富能量。