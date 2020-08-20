影／屏東縣麟洛鄉全鄉近四千戶裝住警器 即時預防火警

屏東縣麟洛鄉長鍾慶平感於近一年來，鄉內發生兩起住宅火警都因裝設住警器發生作用，未造成重大傷亡，在鄉代會、縣議員協助下爭取經費，替全鄉3863戶，裝設住警器，是縣內首個全鄉免費裝設住警器的鄉鎮市。

屏東縣消防局指出，全縣共33鄉，針對低收、中低收入戶、身障者等，全面補助裝設住警器，共裝設3萬多戶。

屏東縣麟洛鄉是33鄉鎮市中地理範圍最小的鄉，全鄉7村，3863戶，全鄉約1萬多人，9成民宅是透天厝。

麟洛鄉公所指出，全鄉3863戶，高風險場所住戶，狹小巷道1625戶、水源不足2058戶；麟洛分隊已裝設住警器者計1187戶，尚有2676戶未安裝。

鄉公所今召集村長、鄰長、村幹事說明分送住警器方式，由村幹事在各村定點發送，鄉親們攜帶身分證件配合領取；麟洛消防分隊今簡報講解住警器安裝、保養、檢查、測試、電池更換。

鄉長鍾慶平說，鄉內近一年發生兩起住宅火警，因消防分隊日前協助安裝住警器，幸好住警器即時發揮功效，未造成重大人員傷亡與財物損失，因此決定全鄉都裝住警器。

鄉公所指出，此次補助全鄉裝設住警器，都為偵煙式的，遇到濃煙時，發出警報聲響，讓民眾即時發現火警，降低火災傷亡。