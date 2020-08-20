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薪資被扣培訓費！高市勞工局：勞基法沒這種名詞啦

聯合報 / 記者王昭月賴郁薇／高雄即時報導
爆出薪資苛扣爭議的這家速食店高雄總店鐵門拉下，沒做生意。記者賴郁薇／攝影
爆出薪資苛扣爭議的這家速食店高雄總店鐵門拉下，沒做生意。記者賴郁薇／攝影

高雄一家速食連鎖店遭民眾爆料苛扣薪資，打工一個月應得1萬5840元卻只領3840元，扣錢的項目竟含一筆8000元培訓費！事情鬧開後引發連環爆，許多苦主浮出檯面，更檢舉店內環境髒亂不符衛生。高雄市勞工局衛生局展開稽查，勞工局並強調，人力培訓費應由雇主支持，以此名目苛扣員工薪資，依法可罰2萬到100萬。

遭指控的速食店被喻為「蔬食界麥當勞」，含高雄楠梓、草衙及台北松山共3家店。最近有民眾在網路社群爆料，指剛國中畢業的兒子想體驗打工，到台北松山店應徵錄用，時薪160，一個月工作102小時，原應領1萬5840薪資，卻被扣到剩3840元。業主解釋，是因扣除勞健保、培訓費用及額外人力費，才實領3840元。

此事爆發後掀起熱議，不利業主的留言紛在網路流傳，業主也在臉書粉絲專頁發布聲明，請鄉民別再以圖文判案。不過草衙分店也留言，指總店當初以培訓為由，2人上班只願支付1人薪水，籲總部妥善處理。

偏在此時，另有民眾PO照檢舉，這家速食店倉庫髒亂，老鼠橫行，不符衛生。但記者昨走訪楠梓總店並未開張，業主也不見影。

高雄市勞工局及衛生局介入了解，確實發現炸油區環境髒汙等缺失，但未發現逾期食品及老鼠蹤跡。食品衛生科代理科長李欣南表示，經查炸油總極性化合物符合標準，環境髒亂部分則限令9月2日前改善，否則會依食安法開罰。

至於業主涉嫌苛扣員工薪資情節，高市勞工局主祕皮忠謀說，已要求業主出面到局內陳述意見。初步檢查，這家速食店可能有違反一例一休、出勤登載不合理及未給付國定假日加班費等缺失，據勞基法，這3條每1條的裁處額度是2萬到100萬不等。

另關於薪資中被扣除培訓費，皮忠謀直呼「不行」、「勞基法內並沒有這種名詞啦」。他說，人力培訓是雇主的責任，應由雇主支應，不管業主是不知情還是刻意疏忽，都構成給付薪資不足事實，都屬違法。提醒民眾求職時，也不要隨意與雇主約定，避免引發爭議。

爆出薪資苛扣爭議的這家速食店高雄總店，鐵門拉下，沒做生意。記者賴郁薇／攝影
爆出薪資苛扣爭議的這家速食店高雄總店，鐵門拉下，沒做生意。記者賴郁薇／攝影

衛生局 薪資 勞工局

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