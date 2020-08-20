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金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
臉書「靠北金門」版主李志鴻（左）今天到縣府陳抗，要求縣府立即停止慈濟讓售案，並提「公民複決」，交由縣民自決。記者蔡家蓁／攝影
臉書「靠北金門」版主李志鴻（左）今天到縣府陳抗，要求縣府立即停止慈濟讓售案，並提「公民複決」，交由縣民自決。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會18日通過縣府提案的慈濟功德會申請土地讓售案，引起地方熱議，民眾質疑「府會暢通」，就把一塊2522.75平方公尺的縣有地，讓售給總資產上兆的財團法人。臉書「靠北金門」版主李志鴻，今天下午2點到縣府陳抗，要求縣府立即停止慈濟讓售案，並提「公民複決」，交由縣民自決。

高喊著「縣府失能、議會失職、土地讓售案人民自決」訴求，李志鴻在下午2點40分到縣府抗議，包括「靠北金門」管理員蔡建偉與多位關心此議題的民眾，都到場聲援。

李志鴻表示，縣府辦理慈濟功德會土地專案讓售案，未採公開招標方式，與鄰近土地交易市價比較，若執行讓購案，縣府公庫將損失近8000萬元。此案金門縣府完全失能，執行公務造成損失，理當退回本案。

他說，縣府過去的土地標售案，像銘傳大學當初本來答應要蓋醫院，結果後來不了了之，縣府也無法把土地要回來。李志鴻說，如果慈濟要到土地後，也未依合約來蓋，縣府根本要不回來；另依據農業發展條例，農地必須要農用，慈濟購買的土地是農地，倘若縣府再配合做後續地目變更，完全違反農業發展條例的立法精神，有圖利特定團體之嫌。

據了解，依慈濟提出的申請讓售計劃書，土地未來將以專案核准當作宗教建案使用，其中包括社區關懷據點、佛堂、環保教育推廣中心等。

縣府財政處科長許嘉興回應，慈濟功德會106年提出興辦計畫，前後提了3次，慈濟是符合公益事業團體，經內政部核定，才有此讓售計畫，土地經107年不動產估價師查估，評估土地總價為3102萬9825元。他提及，未來慈濟要依讓售計畫執行，不可以隨意處分土地，縣府不會做土地變更。

李志鴻質疑慈濟根本不符合「弱勢團體」的資格，不應該來搶金門的縣有地。記者蔡家蓁／攝影
李志鴻質疑慈濟根本不符合「弱勢團體」的資格，不應該來搶金門的縣有地。記者蔡家蓁／攝影
李志鴻（中）帶領多位民眾，高喊著「縣府失能、議會失職、土地讓售案人民自決」訴求，今天到縣府抗議。記者蔡家蓁／攝影
李志鴻（中）帶領多位民眾，高喊著「縣府失能、議會失職、土地讓售案人民自決」訴求，今天到縣府抗議。記者蔡家蓁／攝影

慈濟 金門 農地

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