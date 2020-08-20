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暑假結束畢旅將登場 台南取消須8成家長同意的規定

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新學期將開始，許多學校都有校慶活動，台南市教育開會決定，讓學校自行決定舉辦的方式。記者鄭惠仁／攝影
新學期將開始，許多學校都有校慶活動，台南市教育開會決定，讓學校自行決定舉辦的方式。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天邀集家長、教師團體及校長代表，召開因應新冠肺炎工作小組會議，因多數學校會再年底前舉辦畢業禮行，會中取消需8成家長同意的規定；另校慶、班親會等活動，都由學校自己決定，只要做好防疫感裡就好。雖然天氣熱，但上課時若通風良好，非密閉空間，就不用戴口罩

8月31日就是高中以下學校開學日，台南市教育局在開學前因應新冠肺炎疫情，今天召開工作小組會議，會中最受關心的是學生戴口罩以及校慶、畢業旅行、班親會的問題。台南市大多數學校都是在上學期舉辦畢業旅行，因之前疫情期間規定畢業旅行要經8成家長同意，眼看新學期就要開始，老師都詢問是否還要經多數家長同意才可辦？

會中認為政府正大力推國旅，也祭出安心旅遊補助優惠，不宜再限制，只要學校同意即可，但家長若有所擔心，也可以不讓孩子參加。不過，仍要求行程活動不要到有密閉空間或是人潮過於擁擠的場所。

台南市過半數學校的校慶也都在上學期，另開學後，各校也都會舉行班親會活動；會中決定，各校只好做好相關防疫作為即可，舉辦方式由各校自行決定。

台南市教育局長鄭新輝表示，門禁管制部分，校外人士、家長仍採實名制、戴口罩、量體溫，生病不能進入；家長要看孩子，不能到教室內，只能在訪客室。學生必須戴口罩到校，但上課時若通風良好，不用戴口罩，謹遵生病不上課的原則。目前台南市有9名高中以下學生在大陸，返國後須居家檢疫，學校會提供同步或非同步上課的支援。全教總理事長侯俊良表示，樂見這樣的決定，但也提醒老師不要輕忽，仍要落實該有的防疫作為。

口罩 新冠肺炎 畢業旅行

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