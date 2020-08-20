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野放海龜重返大海 全國海洋教育成果展澎湖登場

中央社 / 澎湖縣20日電

來自全國各級學校的海洋教育專業教師，今天在澎湖嵵裡海域野放9隻保育類海龜，重返大海，以行動來愛護海洋，別具意義。

海洋教育之一的「海龜野放」活動，今天配合海水漲潮之際，在澎湖縣政府教育處、農漁局、水試所澎湖海洋生物研究中心及海洋保育署等人員陪同下野放海龜，不少參加人員都是首次參與，相當感動。

水試所澎湖海洋生物研究中心表示，野放的9隻保育類海龜，全部都有標示PH等序號，包括6隻綠蠵龜、2隻玳瑁和1隻欖蠵龜，大部分是誤觸流刺網和釣鉤所誤捕。

「全國海洋教育成果暨海洋教育專業人才培訓論壇」除了進行海龜野放外，也分別前往小門、二崁和鎮海等，進行地質公園與海洋教育，以及各縣市海洋教育博覽會評選。

水試所主任謝恆毅表示，海龜救護收容中心成立23年來，共收容有437隻海龜，以綠蠵龜占多數，今天野放的9隻保育類海龜是第47次野放，目前還有18隻在收容中。

海龜 野放 澎湖

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