屏東伴手禮網路票選開始！ 客製互動透明海報

「2020屏東伴手禮暨好店徵選」網路人氣票選活動開跑！投票時間即日起到8月24日下午5時，完成投票，還可參加總計價值高達10萬元的好禮抽獎活動。

還記得上次旅行的城市留給你的印象嗎？屏東縣府傳播暨國際事務處指出，地方伴手禮扮演重要的城市意象推廣角色，也是城市魅力重要一環。屏東縣長潘孟安說，屏東的溫度總是多一度，充滿溫度的屏東伴手禮近年更是不斷升級，就是讓大家能收錄更多屏東的美好、感受屏東的熱情以及延長對屏東的記憶。

屏東縣政府表示，此次徵選活動主角為參賽店家，讓店家商品與民眾有更多有趣互動，今年特別將有「有厚禮數」化身為雜誌封面，設計透明限定款海報，可以手拿也可以懸掛，更可以加入店家的個性元素，讓海報多了玩味也更具備收藏價值！也看到不少店家透過透明海報與商品互動，讓每樣「屏東好物」都是最佳主角。

屏東縣府指出，今年店家報名踴躍，食品組63間、非食品組24間、好店組46間店，共133間店家參賽，目前已完成專家委員評審，接著上場的就是考驗粉絲人氣網路票選，邀請大家用行動支持心中最愛的店家，在8月24日下午5點前完成網路投票，就有機會抽中多項3C好禮，有iphone SE、AirPods 2、LG空氣清淨機及ikiiki伊崎智能氣炸烤箱等好禮，快點手刀上網投票吧。