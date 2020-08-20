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一卡通攜手LINE Pay 消費指定店家享6%點數回饋
一卡通公司攜手LINE Pay響應政府振興三倍券政策，繼7月中陸續推出各項LINE Pay Money消費優惠，即起再推新一波優惠，連鎖手搖飲店及速食炸雞披薩店，使用LINE Pay Money付款享LINE POINTS 6%點數回饋。
一卡通公司表示，2020年9月30日前，民眾只要於指定連鎖手搖飲店及連鎖速食店使用LINE Pay並選擇LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 6%點數回饋。
此波優惠活動集合全國知名連鎖店家，如萬波島嶼紅茶、烏弄Unocha、珍煮丹、老虎堂、水巷茶弄、叮哥茶飲、松本鮮奶茶、春芳號、心喜手工茶、布萊恩紅茶等知名連鎖手搖茶飲，及超人氣的炸雞披薩店像昌平炸雞王、十九甲雞排、達美樂披薩、拿坡里披薩炸雞、頂呱呱、搖滾披薩、堤諾義式比薩等。
一卡通公司表示，用LINE Pay付款超方便，免掏錢包現金免找零，一嗶就OK還能享優惠。為讓民眾體驗行動支付的便利性，除持續拓展使用通路便利民眾使用外，也會陸續針對不同使用場景推出優惠活動。
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