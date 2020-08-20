怡和國際營收倍增 獲109年度開立發票績優營業人殊榮

專營太陽能電廠設備融資、車輛租賃及不動產融資的怡和國際，響應政府綠能政策，營收年年倍增，業績成長迅速，獲高雄109年度開立統一發票績優營業人殊榮，由高雄市國稅局長蔡碧珍率員親往公司頒獎表揚。

怡和國際公司總部設立於高雄，董事長朱文煌也是高雄天然氣雙雄之一欣雄公司的董事長，在欣雄公司轉型能源公司及跨足房市之前，就已在金融產業擘建。

怡和國際主要以租賃為主，專營太陽能電廠設備融資、車輛租賃及不動產融資等，106年成立子公司「怡和國際能源股份有限公司」，核心業務為電廠規劃設計和建置，迄今已建置及擁有34座電廠，且陸續建造中。

怡和國際長期秉持誠信、圓融、積極的精神，引領員工精進發展，緊密結合客戶及供應商共創三贏，今年獲開立發票績優營業人殊榮。