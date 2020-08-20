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最後一批！屏東勝利星村歷史建築營運徵選下周說明會

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，縣府歷時10年修復，最後一批眷舍修繕完工，屏東縣府文化處將在8月27日舉辦營運品牌徵選說明會，屆時釋出23戶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，縣府歷時10年修復，最後一批眷舍修繕完工，屏東縣府文化處將在8月27日舉辦營運品牌徵選說明會，屆時釋出23戶。圖／屏東縣府文化處提供

屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，縣府歷時10年修復下，最後一批眷舍修繕完工，屏東縣府文化處將在8月27日舉辦營運品牌徵選說明會，屆時釋出23戶。

屏東縣府文化處指出，屏東市勝利星村日式眷舍逐批修復完成，原先為修繕屋舍所設置的工地安全圍籬已逐步拆撤，讓園區的面貌更加完整、重現原有的光芒。

勝利星村歷經三次品牌徵選，已有40間品牌店家陸續進駐營運，包括獨立書店、視覺藝術、時尚設計、表演藝術及旅宿業等不同型態產業，讓園區在活化歷史場域上展現多元文化樣貌。

文化處指出，最後一批眷舍完工，整體修復計畫大功告成，預計在今年底能全區營運。8月27日下午2點至4點，在屏東縣青年學院（中山路61號）舉行第四次品牌徵選說明會，針對勝利星村中的「勝利星區」23戶歷史建築營運品牌徵選說明。

文化處說，勝利星村每次營運徵選出現百家爭鳴盛況，說明會場場爆滿，請參與者預先上網報名，詳情請上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢或電洽勝利星村創意生活園區營運管理中心（08）732-0567。

屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，縣府歷時10年修復，最後一批眷舍修繕完工，屏東縣府文化處將在8月27日舉辦營運品牌徵選說明會，屆時釋出23戶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東勝利星村創意生活園區69棟歷史建築，縣府歷時10年修復，最後一批眷舍修繕完工，屏東縣府文化處將在8月27日舉辦營運品牌徵選說明會，屆時釋出23戶。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣 品牌 歷史建築

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