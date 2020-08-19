金門議會通過讓售慈濟縣有地 地方反彈批強渡關山

金門縣議會通過縣政府提案的慈濟功德會申請土地讓售案，引起在地輿論嘩然。當地縣議員董森堡認為，讓售案「強渡關山」通過不合程序，縣府應保留並妥善利用這塊土地。

金門縣議會昨天審議縣府提案「財團法人佛教慈濟功德會申請承購金寧鄉北二三劃測段710地號縣有地，同意讓售案」。縣議員洪鴻斌表示，縣府對這筆土地讓售案很用心，還請不動產估價師估價，價購金額也很高，建議同意讓售。

持不同意見的縣議員董森堡說，議會分組審查時做出「不予專案讓售，採公開標售」的審查意見；但提交大會審議時，卻經洪鴻斌提議「同意專案讓售」，並在2名議員附議下，議長洪允典竟未經表決就宣布照案通過，不合程序。

縣府財政處表示，此案經不動產估價師事務所評估，土地總價為新台幣3102萬餘元，並函詢中央部會回覆，由於慈濟功德會為慈善救濟事業團體，符合申請讓售要件。

董森堡指出，慈濟平日重視社會公益事業、愛心關懷或是急難救助；但就法規而言，任何社會、文化、教育、慈善教育雖都可申請非公用地讓售，但不代表政府一定要同意，因為還必須考量周遭都市計畫發展，甚至社會觀感等多方面因素。

他說，這個基地臨接兩塊國有地及一塊縣有地，讓售這塊臨路的地，後面土地將開發困難。縣府站在公有土地資源運用前提下，應保留並妥善利用這塊土地，作為其他公共建設開發使用。

對於申請讓售案遭「強渡關山」通過，董森堡也說，按慈濟提出的申請讓售計劃書，這塊土地未來將以專案核准當作宗教建案使用，其中包括社區關懷據點、佛堂、環保教育推廣中心等。與其如此，慈濟功德會何不發揚大愛精神興設「慈濟醫院金門分院」，彌補醫療資源短缺的金門島，真正苦民所苦。

他也強調，自己並非針對特定團體，而是金門縣府應建立公有財產的管理制度。

今天也有不少民眾在臉書表達反對讓售意見，有人認為縣府應退出本案參與權；也有人提議以公民複決權處理，由金門縣民投票決定土地要不要賣。