學界助原民鄉拚林下經濟 屏東牡丹鄉山林養雞CP值高

屏科大森林系教授除美惠為屏東大武部落導入林下經濟、創造山中傳奇後，今年帶領團隊進入推動地方創生的屏東縣牡丹鄉，以林下經濟概念發展適合山中的產業，其中，中興大學團隊南下協助授課並選定2處山地養雞示範教學點，鄉民躍躍欲試；陳美惠說，牡丹鄉部落生態旅遊已有基礎，透過建立友善環境和生計平衡的林下經濟，可成為名副其實的「恆春半島後花園」。

國發發今年核准牡丹鄉公所提出地方創生計畫，官學界資源陸續進入，最受鄉民期待的，是為屏東大武部落創造山中傳奇的屏科大社區林業研究室團隊，指導團隊的陳美惠說，牡丹鄉位處山區，交通較不便，旅遊發展不如墾丁盛行，純粹用觀光來幫助部落不適合，會扭曲居民原來生活方式，發展與環境共存的一、二級產業，進而結合觀光的三級產業，保存原有文化也滿足生計是關鍵。

她說，經濟發展不必然和文化傳承、自然保育對立，全鄉九成森林覆蓋的牡丹鄉，尤其適合林下經濟，除了發展段林香菇和養蜂業外，山地養雞是絕佳選項；在林下飼養的雞食入大量的青草、草籽及樹上落下的果實、蟲子等，可降低養殖成本、提高養殖效益，雞排除的糞便可當樹木的養料，是環保又節約肥料，因山雞毛色、光澤、肉質好，市場價格高，直接提高經濟收入，可當成副業。

陳美惠日前請到中興大學動物科學系教授陳志峰團隊南下協助，透過山林養雞實務教學、理論課程與教學示範點的輔導陪伴與共學，提升鄉民飼養意願；陳志峰以科學方法評估土地承載量，避免破壞環境，每戶約在50至100隻，在供應種原外，也提供小雞、成雞飼養管理、飼料等知識，未來自給自足外也可對外銷售；牡丹鄉長潘壯志說，誰丹鄉正在驗證「地方創生」的核心理念，要讓珍貴的文化資產和自然山水永久傳承。