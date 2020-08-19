高雄岡山里長抗議焚化爐污染 台糖：照規定操作

高雄市岡山里長聯誼會指控岡山焚化爐污染事件層出不窮，針對管理不當等3大問題，將發起遊行抗爭；台糖則回應，一切照規定操作。

岡山里長聯誼會發布新聞稿指出，岡山焚化爐採公辦民營方式，委託台糖環保事業營運中心代為營運，但焚化爐污染事件層出不窮，嚴重破壞地方環境，經居民反映無效，於是邀請岡山各里長研議對策，最後決定申請集會遊行路權抗爭，維護市民生活品質。

岡山里長聯誼會提出3大問題，指出台糖長期管理不當，嚴重危害民眾健康及影響生活品質。另外，台糖也在園區任意擺放有害飛灰固化物，且無妥善覆蓋，造成二次污染，還不當漲價，造成清運業者成本增加，因此要求台糖拿出誠意，改善地方環保及生活品質。

高雄市政府環保局代理局長張瑞琿表示，焚化爐由台糖管理，有關抗議需請台糖出面跟里長協調，並希望台糖公司盡速處理。台糖環保事業營運中心則表示，焚化爐一切照規定操作，且有確實妥善覆蓋飛灰固化物，岡山里長聯誼會指控不實。