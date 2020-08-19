蓬萊港區新LOGO亮相 22日舉行「夏日派對」拚觀光

為促進蓬萊港區開發，繼興建大港橋串聯駁二景區後，台灣港務公司今公布蓬萊港區新LOGO，並於22日舉辦「高港蓬萊岸夏日派對」，透過紙風車劇團演出、親子園遊會、市集等活動，吸引遊客到蓬萊港區，打造高雄新觀光亮點。

駁二倉庫群已是商家聚集的知名景點，但蓬萊港區過去因水岸阻隔、距離較遠，也缺乏招商開發，只有一片無人使用倉庫，台灣港務公司興建全台首座可旋轉的行人跨港大橋「大港橋」，將蓬萊港區與駁二串來起來，盼帶動蓬萊港區發展。

台灣港務公司表示，橋兩側倉庫，未來將比照棧貳庫，鎖定餐飲、文創業招商，正在招商中，盼年底可正式營運。此前為吸納培養人潮，蓬萊港區持續舉辦各項市集、活動，包括7月底起每周六日下午3點到晚上9點舉行的「大港潮市集」及今宣布8月22日將舉行「高港蓬萊岸夏日派對」，有紙風車劇團表演、園遊會及大型裝置藝術等。

台灣港務公司今也首度公布蓬萊港區的新LOGO（商標）「蓬萊岸」，以簡潔的蓬萊岸英文字體，搭配大港橋、浪花等圖騰設計，台灣港務公司表示，未來蓬萊港區要進一步發展為休憩及商業空間，盼藉製作商標，加強蓬萊港區的品牌形象。

台灣港務公司表示，原管制70年的港、市隔離區域，正在蛻變，藉由規畫攤商市集、裝置藝術與多項活動，打造為文青假日愛去的朝聖景點，活化翻轉港區。