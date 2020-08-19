屏東勝利星村23戶歷史建築 營運徵選開跑

屏東勝利星村創意生活園區69戶歷史建築，在縣府全面修復下，最後一批眷舍已修繕完工，將於27日舉辦營運品牌徵選說明會，共釋出23戶。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，勝利星村歷經3次品牌徵選，已有40間品牌店家陸續進駐營運，包括獨立書店、視覺藝術、時尚設計、表演藝術及旅宿業等不同型態產業，讓園區在活化歷史場域上展現多元的文化樣貌，是屏東市最具人氣的景點。

吳明榮表示，隨著最後一批眷舍完工，整體修復計畫就大功告成，預計今年底就能全區營運。

文化處表示，27日下午2時至4時，在屏東縣青年學院（屏東市中山路61號）舉行第4次品牌徵選說明會，將針對勝利星村中的「勝利星區」23戶歷史建築營運品牌徵選進行說明，歡迎有志成為「屏東名片」的優秀品牌、商家參與。

文化處說，勝利星村每次營運徵選總是出現百家爭鳴的盛況，說明會場場爆滿，想要參與者請預先上網報名。