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籌辦金門坑道音樂節 翟山坑道26日暫停開放3小時

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2020年金門坑道音樂節」將於11月7日及8日兩天舉辦，金門國家公園管理處今天表示，會在8月26日上午10時至下午1時暫停開放翟山坑道3小時，以進行活動測試及宣傳。圖為去年的精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
「2020年金門坑道音樂節」將於11月7日及8日兩天舉辦，金門國家公園管理處今天表示，會在8月26日上午10時至下午1時暫停開放翟山坑道3小時，以進行活動測試及宣傳。圖為去年的精彩演出。記者蔡家蓁／攝影

「2020年金門坑道音樂節」將於11月7日及8日兩天舉辦，金門國家公園管理處今天表示，會在8月26日上午10時至下午1時暫停開放翟山坑道3小時，以進行活動測試及宣傳，請民眾安排參訪行程時，多加配合留意。

金門國家公園管理處表示，為迎接「2020年金門坑道音樂節」到來，8月26日上午10時至下午1時於翟山坑道辦理活動測試及相關宣傳籌備工作，將管制翟山坑道暫停開放3個小時。該日下午1時後即恢復開放參觀至下午6時止。金管處也感謝民眾的配合，讓活動能順利舉行。

金管處也說，翟山坑道將暫停開放3個小時，籲請民眾多加配合，造成不便之處，深表歉意。如對翟山坑道開放時間有任何疑問，請撥打翟山坑道服務專線：082-313241。

金門的翟山坑道是知名景點，不少遊客來金門，都會到此一遊。記者蔡家蓁／攝影
金門的翟山坑道是知名景點，不少遊客來金門，都會到此一遊。記者蔡家蓁／攝影

金門 國家公園

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