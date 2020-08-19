高雄岡山焚化爐屢傳汙染 岡山33里長將發動遊行抗爭

高雄市岡山區33里不滿位在本洲工業區的岡山焚化爐長期汙染地方，屢次開罰卻未改善，擬出三大訴求決議發動遊行抗爭，要求承攬營運的台糖公司要具體解決，高雄市環保局代理局長張瑞琿表示，除要求改善外，關於台糖準備調漲清運費一事也會積極協調解決。

針對高雄岡山焚化爐長期污染地方地方一事，岡山區里長主席高昭南今天召集各里里長研商對策，決議發動遊行抗爭，捍衛地方環境保，維繫民眾生活品質。

岡山區里長聯誼會表示，位於本洲工業的岡山焚化爐，採取公辦民營方式委託台糖公司環保事業營運中心經營，但汙染事件層出不窮，民眾反映無效，反彈連連。

今天岡山區33里里長共同會商，已取得共識，近期將發動遊行抗爭，的要求台糖公司拿出誠意解決，三大抗爭訴求，包括台糖長期管理不當，造成空氣汙染，危及民眾健康及生活品質。其次，有害的飛灰穩定物未妥善覆蓋，任意擺放，造成環境二次污染。另台糖將調漲清運價格，造成業者成本增加。

高市環保局代理局長張瑞琿表示，有關於民眾反映飛灰固化物囤積在焚化爐一事，目前岡山焚化爐已委外給相關業者處理，另清運價格調漲，環保局已與台糖公司研商，金額可望能夠再行調降。同時要求台糖務必做好敦親睦鄰工作，化解紛爭。