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金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心主任李桂平（左）今天籲請縣長伸援手，協助4名未能入學讀書的學童，並將請願書遞交給縣教育處長羅德水。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心主任李桂平（左）今天籲請縣長伸援手，協助4名未能入學讀書的學童，並將請願書遞交給縣教育處長羅德水。記者蔡家蓁／攝影

家住金門金東地區一戶家庭，父母因為篤信某宗教，不願讓家中4名子女上學讀書，此事已長達11年，但始終未能解決，金門家扶中心主任李桂平今天上午率社工員前往金門縣政府請願，高喊著「縣長叔叔幫幫忙，我想上學」，籲請縣長伸援手，協助4名未能入學讀書的學童，能順利進入學校就讀；對此縣府教育處表示，將成立專案小組，與家長再進行協商。

金門家扶中心表示，住在金東地區的某家庭有3男1女，11年前，長子要入國小起，就拒絕讓小孩上學，一直到第四位最小的妹妹要上小學了，家長仍不願讓她上學，這中間還有兩名手足，命運也相同，從未踏入學校，李桂平說，推算年紀，長子現在應為高三生、老二應為高一生、老三國一，最小的妹妹應就讀小四。

李桂平強調，這些孩子們原本有和一般孩童一樣上學的機會，卻硬生生的被家長剝奪接受國民教育的權利，而縣府強迫入學委員會多年皆束手無策，因為開罰，家長就技巧性脫產，讓縣府也莫可奈何，4名孩童被禁錮家中，無法接受應有的教育和學習人際關係相處的機會。他也憂心，孩子跟外面完全沒互動，以後的人生該怎麼辦，幾經思量，覺得於心不忍，才會站起來，想幫孩子發聲。

李桂平說，家長此舉已違反兒童及少年福利與權益保障法，他的訴求是，希望讓孩子能回去讀書，如果家長不同意，請公權力要介入，強制執行。

高喊著「縣長叔叔幫幫忙，我想上學」，李桂平親手將請願書交給教育處長羅德水，羅德水表示，感謝李主任長期關心此案，其實縣府長期有再處理，但卻屢遇到瓶頸，也曾要輔導家長申請「在家自學」的實驗教育，但家長抗拒。之後，他會邀集社會處、警察局與金湖鎮公所成立專案小組，依法規來處理，跟家長持續溝通勸導，表達政府單位希望小朋友接受正常教育的聲音。

教育處也透露，其實每隔一段時間都會固定去訪查，但家長覺得學歷無用，家長以倫語、四書五經來教授孩子，家裡環境還不錯， 此事也曾引起教育部官員關注，並派專家學者來了解，但後來的建議還是「在家自學」；承辦人提及，家長還曾把孩子戶口簽到台灣去，想規避縣府，甚至歷年來，雖然縣府持續開罰了48萬的罰單，但他都以脫產免繳，形成家長與縣府間的「大鬥法」情形。

據了解，這戶家庭雙親年約50多歲，父親是退伍軍人、母親也是名校畢業，他們有自己的想法，跟一般人的思維大不同，孩子都沒做過學力評鑑，程度略有落後。

金門家扶中心主任李桂平（右一）今天上午率社工員前往金門縣政府請願，高喊著「縣長叔叔幫幫忙，我想上學」，籲請縣長伸援手，協助4名未能入學讀書的學童。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心主任李桂平（右一）今天上午率社工員前往金門縣政府請願，高喊著「縣長叔叔幫幫忙，我想上學」，籲請縣長伸援手，協助4名未能入學讀書的學童。記者蔡家蓁／攝影

金門 家扶中心 退伍軍人

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