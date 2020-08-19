澎湖居民有急需 華信提供保留機位

因應澎湖民眾急需或就醫需求，華信航空20日起每天北高兩航線的中午與下午航班各保留3個機位，以紓解急迫往返台澎候補時間。這項計畫先試辦2個月，後續視執行成效再作調整。

澎湖縣政府因應縣民急需與就醫需求，經與飛航的2家航空公司協調，由縣府以包訂機位方式，提供持轉診單赴台就醫或奔喪等機位需求。經評估華信提供服務較符合效益，雙方完成簽約，明天起至9月30日試辦2個月，所需經費也經議會支持同意編列預算。

縣府旅遊處表示，目前上午時段搭機旅客需求少，航班較不易客滿，保留航班效益不大；另外考量鄉親上午看病後若需要轉診，及配合離島交通船班等突發狀況，在觀光旺季期間8、9月尖峰時段，每天中午(11時至12時30分)、下午(15時50分至17時)熱門時段來回2航班，每航班保留3個機位，來回航線共24個座位，後續視執行成效及鄉親需求隨時調整。

為使保留機位達到效益，縣府在航班表訂時間60分鐘前，提供搭機名單予華信航空公司場站人員安排機位；若未於時間內通知，視為該航班無需求，機位將釋放給一般旅客使用。若3個機位由航空公司賣出，縣府無需負擔機位費用。

旅遊處透過服務窗口0800880180及1999專線，上班期間受理，設籍澎湖縣或在澎湖出生，且身分證字號開頭為X的民眾，機位需求日保留航班前90分鐘往前推算3日內為限申請及洽詢。