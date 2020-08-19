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籌備音樂節 翟山坑道26日暫停開放3小時

中央社 / 金門縣19日電

金門國家公園管理處今天表示，為辦理「2020年金門坑道音樂節」活動測試，26日上午10時到下午1時暫停開放翟山坑道3個小時，提醒民眾安排參訪行程時多加配合留意。

2020年金門坑道音樂節預定11月7、8日兩天舉行。金管處今天發布新聞表示，為迎接音樂節到來，8月26日上午10時到下午1時在翟山坑道辦理活動測試及相關宣傳籌備工作，將管制翟山坑道，暫停開放3小時。

金管處表示，當天下午1時後即恢復開放參觀，直到下午6時止，感謝各界配合讓活動順利舉行。民眾對坑道開放時間有疑問，可撥打服務專線：082-313241。

2009年大提琴家張正傑在「翟山坑道」發起「古寧頭和平祈福音樂會」引起各界廣大迴響；隔年起每年舉辦的「金門坑道音樂節」，兩天各3場的音樂會報名，門票都在1小時左右內索取一空。

依金管處統計，聆聽音樂會的聽眾五成以上是由外地專程前來，除了台灣，東南亞、甚至遠從美國或者歐洲前來欣賞的樂迷大有人在，讓坑道音樂節成為金門觀光旅遊活動一大亮點。

金門 音樂會 東南亞

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