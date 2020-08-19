屏東整體人口倒退 原鄉人口成長率3％ 文健站佈建率9成

屏東縣33個鄉鎮市，8個山地原住民鄉、1個平地原住民鄉，共9個原鄉、63村、81個部落，屏東縣原鄉人口處在108年9月突破6萬人，統計今年7月，屏東縣原住民人口數是6萬0328人，相較於103年底5萬8300人，增加2000人，成長率約3％，創歷年新高。原民處長顏成仁分析，縣內社福長照完善，年長者受到良善照顧，縣內持續推動「族語保母」，強調老幼共學，重視文化傳承，促使生育率提高。

原住民55歲以上算老年人，縣內原鄉老年人口數約有1萬3802人。縣內設置文化健康站，提供長者促進健康為目的，強化對長者照顧。

屏東縣設置文健站有68站，其中都會區有4站，屏東市、潮州鎮與內埔鄉，文健站設置比率是全國最多的縣市，文健站設置的位置，除活動中心，也有教會，或利用閒置派出所空間，作為社區長者的據點。

原民處指出，縣內持續推動「族語保母」，族語保母現有90多人，有120多名孩童受族語保母照顧，原鄉重視文化傳承，促進生育率提高。

原民處指出，原住民滿3歲起，政府即投入學齡前教育補助，每名幼兒，不管就讀國幼班、鄉托或私幼，在資源不重疊的原則下，每學期最高可以領取1萬元補助。

另外，只要考取勞動部核發技術士證照，丙級領取5千元、乙級領取1萬元，甲級領取6萬元獎勵金，原民處長顏成仁說，他還沒當處長前，他曾考取過園藝師證照，也從領取過獎勵金，獎勵金以青少年申請比例最高。