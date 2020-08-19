快訊

國防部稱審查不及拒立委登東沙 陳玉珍：要審100天？

直播／「台灣輸出新冠病毒」2確診？ 指揮中心進行說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東整體人口倒退 原鄉人口成長率3％ 文健站佈建率9成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府原民處推動老幼共學，重視原住民文化傳承。圖／屏東縣府提供
屏東縣府原民處推動老幼共學，重視原住民文化傳承。圖／屏東縣府提供

屏東縣33個鄉鎮市，8個山地原住民鄉、1個平地原住民鄉，共9個原鄉、63村、81個部落，屏東縣原鄉人口處在108年9月突破6萬人，統計今年7月，屏東縣原住民人口數是6萬0328人，相較於103年底5萬8300人，增加2000人，成長率約3％，創歷年新高。原民處長顏成仁分析，縣內社福長照完善，年長者受到良善照顧，縣內持續推動「族語保母」，強調老幼共學，重視文化傳承，促使生育率提高。

原住民55歲以上算老年人，縣內原鄉老年人口數約有1萬3802人。縣內設置文化健康站，提供長者促進健康為目的，強化對長者照顧。

屏東縣設置文健站有68站，其中都會區有4站，屏東市、潮州鎮與內埔鄉，文健站設置比率是全國最多的縣市，文健站設置的位置，除活動中心，也有教會，或利用閒置派出所空間，作為社區長者的據點。

原民處指出，縣內持續推動「族語保母」，族語保母現有90多人，有120多名孩童受族語保母照顧，原鄉重視文化傳承，促進生育率提高。

原民處指出，原住民滿3歲起，政府即投入學齡前教育補助，每名幼兒，不管就讀國幼班、鄉托或私幼，在資源不重疊的原則下，每學期最高可以領取1萬元補助。

另外，只要考取勞動部核發技術士證照，丙級領取5千元、乙級領取1萬元，甲級領取6萬元獎勵金，原民處長顏成仁說，他還沒當處長前，他曾考取過園藝師證照，也從領取過獎勵金，獎勵金以青少年申請比例最高。

原民處指出，文健站設置推動，提供長者促進健康為目標，縣府明年將投入至少1億8千萬元經費推動。

屏東縣府原民處推動老幼共學，重視原住民文化傳承。圖／屏東縣府提供
屏東縣府原民處推動老幼共學，重視原住民文化傳承。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府原民處長顏成仁今說明屏東縣努力推動原鄉各年齡社會福利制度。記者劉星君／攝影
屏東縣政府原民處長顏成仁今說明屏東縣努力推動原鄉各年齡社會福利制度。記者劉星君／攝影
屏東縣府原民處推動老幼共學，重視原住民文化傳承。圖／屏東縣府提供
屏東縣府原民處推動老幼共學，重視原住民文化傳承。圖／屏東縣府提供

屏東縣 保母

延伸閱讀

台灣人口負成長 朱立倫提大家一起養、移居台灣等主張

屏東公開十大測速路段　第一名草埔隧道今年取締超過1.3萬件！

人口負成長 衝擊政府稅收

提早兩年 人口負成長時代來了

相關新聞

金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

家住金門金東地區一戶家庭，父母因為篤信某宗教，不願讓家中4名子女上學讀書，此事已長達11年，但始終未能解決，金門家扶中心...

屏東整體人口倒退 原鄉人口成長率3％ 文健站佈建率9成

屏東縣33個鄉鎮市，8個山地原住民鄉、1個平地原住民鄉，共9個原鄉、63村、81個部落，屏東縣原鄉人口處在108年9月突...

高市22日在岡農舉辦徵才活動 釋出1200職缺

高雄市勞工局22日上午九點起將在岡山農工舉辦一場大型徵才活動，現場釋出1200職缺，求職民眾可多加利用。

余政憲會是陳其邁副手？綠委讚：好牌

中選會主委李進勇本周五將頒當選證書給高雄市長當選人陳其邁，陳24日將走馬上任，覓才時間緊迫，高雄也掀起一股人事猜謎熱。

被旅行社遺忘？團客等車4小時 金門縣府譴責

暑假期間國旅正夯，金門縣昨天傳出有遊客遭旅行社丟包，安排去爬太武山，結果等了4小時遊覽車還沒來接，對此，金門縣觀光處表達...

養豬戶屢遭檢舉 高市辦公聽會

台灣養豬業每年產值高達700億元，高雄市養豬規模約30萬頭，全國排名第六，近年民眾檢舉空汙與水汙染件數不斷攀高。高雄市議...

校園風雲榜／高大應化系師生 製消毒水防疫

高雄大學響應「防疫新生活運動」，持續落實環境清消工作，應用化學系師生運用所學，自製調配消毒酒精、消毒水，免費分送至各學院...

高雄青創發展補助 123件申請

高雄市青年局開辦青年創業發展補助，每案最高補助100萬元，反應踴躍，今年有123家青創事業提案申請，10萬以下有6件、1...

小屁孩摸玩海龜免責 小琉球潛水業者氣炸

屏東小琉球是綠蠵龜棲息地，吸引遊客登島爭睹海龜丰采，但常有遊客好奇觸摸，今年已有9名遊客因騷擾海龜被依違反野生動物保育法...

恆春鎮長補選選前之夜 綠營請來陳其邁、藍營找黨主席

屏東縣恆春鎮因前鎮長盧玉棟涉賄選遭判當選無效本周末補選，五搶一的補選大戰，隨著選舉日逼近戰局緊繃，坊間「賄聲賄影」傳聞不...

增建社福園區空間 替潮州鄰近鄉鎮築起社會救護網絡

屏東縣政府向衛生福利部，爭取經費興建地上1層2棟的潮州社福園區長者活動館及兒童館，並於今天上午舉行動工典禮。未來預計兒童...

全國唯一與砲台共構 高雄燈塔完成整建開放參觀

觀光旅遊新選擇。交通部航港局今（18）日表示，完成高雄燈塔及園區整建工作，重新對外開放參觀，歡迎民眾蒞臨享受百年歷史的文...

熱門新聞

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

桃市半年行人車禍18死1686傷 市警9月起全面路口大執法

台北市府不租了？ 八德監理所恐搬家

166年基隆中元祭今晚點燈 明開鬼門老大公廟人流管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。