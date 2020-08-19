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高市22日在岡農舉辦徵才活動 釋出1200職缺

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市勞工局22`日將在岡山農工舉辦徵才活動，釋出1200工作職缺。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局22`日將在岡山農工舉辦徵才活動，釋出1200工作職缺。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局22日上午九點起將在岡山農工舉辦一場大型徵才活動，現場釋出1200職缺，求職民眾可多加利用。

高雄市政府新團隊預計24日就職，在新市長陳其邁就職前夕，勞工局按既定計畫替市民「找頭路」，22日上午9點到12點半在岡山農工舉辦「振興就業暖心媒合」大型徵才活動。

勞工局表示，這項媒合活動與南部科學工業園區合作，提供群創光電、南六企業、晉欣食品、全聯實業、香港商世界健身事業、香港商瑞師精密科技、群禾農業生技、三商家購、衛普實業等50家廠商職缺，有助理技術員、設備維護技術員、品管製程人員、營運儲備幹部、照顧服務員、業務專員等超過1200個工作機會。

相關職缺資料已公布在訓練就業中心網頁（網址:https://www.ktec.gov.tw/），民眾可上網瀏覽並填寫線上電子履歷，活動當天透過身分證條碼掃描，即叮快速列印求職登記表，以節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。

勞工局表示，這個場次也以「青銀共創美好未來」為主題，針對青年、中高齡及高齡者的求職需求，設置青年及銀髮專區，安排專人進行履歷健診及CPAS職業適性診斷測驗。

勞工局 求職 履歷

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