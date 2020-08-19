余政憲會是陳其邁副手？綠委讚：好牌

中選會主委李進勇本周五將頒當選證書給高雄市長當選人陳其邁，陳24日將走馬上任，覓才時間緊迫，高雄也掀起一股人事猜謎熱。

曾任高雄縣長、內政部長的余政憲，傳接任副市長呼聲高，記者今天上午聯繫余，他手機未接，暫無法得知回應。民進黨立委許智傑稱讚余政憲是好人選，「是對團隊有加分的好牌」，余對原高雄縣區熟，又有當過內政部長資歷，地方、中央歷練完整，行政經驗夠強，符合「縣市平衡」概念。

余近年對民進黨選舉參與滿深，這次市長補選擔任陳其邁競選團隊總指揮，出力甚深，和陳其邁互信，默契都不錯。其實在罷韓過關後，中央在找尋代理市長人選時，余政憲也曾被提及，但最後是由楊明州出線。

曾任高雄市副議長的蔡昌達，也傳可能加入陳其邁的市府小內閣，蔡昌達今天接到記者電話時，回答「我平常心啦！」格外耐人尋味。

蔡也說，其邁市長自我要求高，他的團隊一定也是戰鬥型的，一定會把市政做好，不會辜負市民託付。

蔡昌達今年51歲，曾任3屆市議員，其中2屆是副議長，他2018年尋求連任時，以400票微小差距成為林園、大寮選區市議員落選頭，他人脈廣又有好人緣，目前在陽明集團所屬的國際物流股份公司出任董事長，也是民進黨中執委。

蔡昌達在台北、高雄兩地奔波，陳其邁競選市長期間他也全力相挺，競選行程常看到蔡昌達露臉，蔡即使議員落選仍深耕地方，等待時機在高雄政壇開創新局。