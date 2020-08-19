快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

余政憲會是陳其邁副手？綠委讚：好牌

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
中選會主委李進勇本周五將頒當選證書給高雄市長當選人陳其邁，陳24日將走馬上任，覓才時間緊迫，高雄也掀起一股人事猜謎熱。本報資料照片
中選會主委李進勇本周五將頒當選證書給高雄市長當選人陳其邁，陳24日將走馬上任，覓才時間緊迫，高雄也掀起一股人事猜謎熱。本報資料照片

中選會主委李進勇本周五將頒當選證書給高雄市長當選人陳其邁，陳24日將走馬上任，覓才時間緊迫，高雄也掀起一股人事猜謎熱。

曾任高雄縣長、內政部長的余政憲，傳接任副市長呼聲高，記者今天上午聯繫余，他手機未接，暫無法得知回應。民進黨立委許智傑稱讚余政憲是好人選，「是對團隊有加分的好牌」，余對原高雄縣區熟，又有當過內政部長資歷，地方、中央歷練完整，行政經驗夠強，符合「縣市平衡」概念。

余近年對民進黨選舉參與滿深，這次市長補選擔任陳其邁競選團隊總指揮，出力甚深，和陳其邁互信，默契都不錯。其實在罷韓過關後，中央在找尋代理市長人選時，余政憲也曾被提及，但最後是由楊明州出線。

曾任高雄市副議長的蔡昌達，也傳可能加入陳其邁的市府小內閣，蔡昌達今天接到記者電話時，回答「我平常心啦！」格外耐人尋味。

蔡也說，其邁市長自我要求高，他的團隊一定也是戰鬥型的，一定會把市政做好，不會辜負市民託付。

蔡昌達今年51歲，曾任3屆市議員，其中2屆是副議長，他2018年尋求連任時，以400票微小差距成為林園、大寮選區市議員落選頭，他人脈廣又有好人緣，目前在陽明集團所屬的國際物流股份公司出任董事長，也是民進黨中執委。

蔡昌達在台北、高雄兩地奔波，陳其邁競選市長期間他也全力相挺，競選行程常看到蔡昌達露臉，蔡即使議員落選仍深耕地方，等待時機在高雄政壇開創新局。

新市長新氣象，伴隨而來的人事布局，像猜謎遊戲般，媒體各顯神通狂打電話，窮盡洪荒之力追新聞。人事名單怕「見光死」，當事人在首長正式公布前必須低調，態度通常是不證實，或回答沒接到訊息等，官員這段時間更要全天候手機開機，等待層峰徵詢電話。

內政部前部長余政憲（右一）在市長補選出任陳其邁競總的總指揮一職，仍具地方影響力。本報資料照片
內政部前部長余政憲（右一）在市長補選出任陳其邁競總的總指揮一職，仍具地方影響力。本報資料照片
高雄市前副議長蔡昌達（左）傳可能加入陳其邁小內閣，陳其邁競選市長期間他全力相挺，地方行程常看到蔡昌達露臉。本報資料照片
高雄市前副議長蔡昌達（左）傳可能加入陳其邁小內閣，陳其邁競選市長期間他全力相挺，地方行程常看到蔡昌達露臉。本報資料照片

陳其邁 民進黨 內政部

延伸閱讀

陳其邁小內閣當副手？基市觀光行銷處長曾姿雯説:沒有

陳其邁辦公重心 移回四維行政中心

陳其邁24日就職 1副手交通專業

恆春鎮長補選選前之夜 綠營請來陳其邁、藍營找黨主席

相關新聞

余政憲會是陳其邁副手？綠委讚：好牌

中選會主委李進勇本周五將頒當選證書給高雄市長當選人陳其邁，陳24日將走馬上任，覓才時間緊迫，高雄也掀起一股人事猜謎熱。

被旅行社遺忘？團客等車4小時 金門縣府譴責

暑假期間國旅正夯，金門縣昨天傳出有遊客遭旅行社丟包，安排去爬太武山，結果等了4小時遊覽車還沒來接，對此，金門縣觀光處表達...

養豬戶屢遭檢舉 高市辦公聽會

台灣養豬業每年產值高達700億元，高雄市養豬規模約30萬頭，全國排名第六，近年民眾檢舉空汙與水汙染件數不斷攀高。高雄市議...

校園風雲榜／高大應化系師生 製消毒水防疫

高雄大學響應「防疫新生活運動」，持續落實環境清消工作，應用化學系師生運用所學，自製調配消毒酒精、消毒水，免費分送至各學院...

高雄青創發展補助 123件申請

高雄市青年局開辦青年創業發展補助，每案最高補助100萬元，反應踴躍，今年有123家青創事業提案申請，10萬以下有6件、1...

小屁孩摸玩海龜免責 小琉球潛水業者氣炸

屏東小琉球是綠蠵龜棲息地，吸引遊客登島爭睹海龜丰采，但常有遊客好奇觸摸，今年已有9名遊客因騷擾海龜被依違反野生動物保育法...

恆春鎮長補選選前之夜 綠營請來陳其邁、藍營找黨主席

屏東縣恆春鎮因前鎮長盧玉棟涉賄選遭判當選無效本周末補選，五搶一的補選大戰，隨著選舉日逼近戰局緊繃，坊間「賄聲賄影」傳聞不...

增建社福園區空間 替潮州鄰近鄉鎮築起社會救護網絡

屏東縣政府向衛生福利部，爭取經費興建地上1層2棟的潮州社福園區長者活動館及兒童館，並於今天上午舉行動工典禮。未來預計兒童...

全國唯一與砲台共構 高雄燈塔完成整建開放參觀

觀光旅遊新選擇。交通部航港局今（18）日表示，完成高雄燈塔及園區整建工作，重新對外開放參觀，歡迎民眾蒞臨享受百年歷史的文...

牧師放下聖經變身友善農夫 過去服事上帝現在服務大地

原從事神職工作牧師的陳進寶7年前就讀神學院研究所時，因母親開刀休學回屏東佳冬老家照護，家裡的農園不能任其荒蕪，對農業外行...

國際獅子會關懷「星星兒」號召飯店主廚親手煮大餐

高雄田寮「星星兒的家」照顧一群成人自閉兒，國際獅子會300E2第二專區今天安排關懷活動，帶著星級飯店主廚替學員烹煮午餐，...

高雄的818億該討嗎？ 吳益政：重點質詢陳其邁財政問題

高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選的吳益政今天表示，自己仍具有市議員身份，會持續監督新任市長陳其邁，在議會開議的第一天，就...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。