桃療青少年孩子將入職場 邀心理師談新鮮人生存之道

桃園療養院及衛生福利部政風處為響應法務部廉政署，推動偏鄉學校及弱勢學童廉潔教育校園宣導，特別結合辦理一系列兒童之家「誠」長營活動，讓學員們對於職場實務工作技能、態度與企業誠信倫理有所認識。

桃療青少年學園收治年齡為13歲至22歲，有三分之一的學員仍就學，但在校園適應困難，透過醫院與特殊教育合作，讓孩子們保有學藉，並在青少年學園接受治療及學習，其中有三分之二認知功能不佳，更可在學園接受庇護性的訓練。

為讓這群即將面臨社會自立的弱勢青少年，建立職場倫理誠信觀念，桃療以創新藝術繪畫為讓學員創作「大守牽小手、廉守防疫作伙來」漫畫集，從創作過程中思考廉潔誠信的意義，發揮想像力，彩繪出心中的廉潔圖像，共有51名學員參與。

活動過程中還播放輕鬆有趣動畫影片「閻小妹-貪腐的後果」，另也請到臨床心理師劉秋平以「為想當選模範生請大家吃披薩跟炸雞」及「喜歡同學的貼紙默默放入自己的鉛筆盒並佔為己有」的案例向學園們說明。