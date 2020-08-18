小屁孩摸玩海龜免責 小琉球潛水業者氣炸

屏東小琉球是綠蠵龜棲息地，吸引遊客登島爭睹海龜丰采，但常有遊客好奇觸摸，今年已有9名遊客因騷擾海龜被依違反野生動物保育法函送法辦；今天又有遊客被拍到觸摸海龜，岸巡隊表示查出是名11歲兒童，但12歲以下兒童摸海龜自今年6月19日起不適用少年事件處理法，只能勸導、制止並通知父母、監護人，讓潛水業者氣炸。

岸巡隊說，根據業者提供的影像查出觸摸者是名11歲兒童，但12歲以下兒童觸摸海龜自今年6月19日起不適用少年事件處理法函送少年法庭審理，在「兒童及少年福利與權益保障法」未修訂前，12歲以下兒童類似行為依「兒童及少年偏差行為預防及輔導辦法」第6條規定：「予以勸導、制止，並通知父母、監護人或就讀學校老師實施教育輔導」。

潛水業者說，這次是近2個月發生第2件未成年人的案件，從相關單位得到的答覆，已經確定是完全不會有任何處分，只因主角是小孩；這個消息被很多教練知道後，大家都無法置信，也沒辦法接受，如果連檢舉都不能有效的制止惡意的人對保育類動物的騷擾，那大家以後要選擇漠視嗎。

業者說，平時的海洋環境維護，在台灣的法律面前已經變成是一種笑話了，內心有深深的無力感浮出；法律只能去約束有行為思考能力的成年人，但即使無法去約束小朋友，也應該對監護人做適當的處罰吧。