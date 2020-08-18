快訊

彰化採檢居家檢疫少年確診要被調查 藍綠立委挺地方沒錯

54.4°C的美國夏天! 死亡谷破90年紀錄, 加州熱浪大缺電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小屁孩摸玩海龜免責 小琉球潛水業者氣炸

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球今年已有9起騷擾海龜依違反野生動物保育法函送法辦案，今天又有遊客被拍到觸摸海龜，岸巡隊查出是名11歲兒童，只能勸導、制止並通知父母、監護人，讓潛水業者氣炸。圖／取自小琉球聯盟臉書
屏東小琉球今年已有9起騷擾海龜依違反野生動物保育法函送法辦案，今天又有遊客被拍到觸摸海龜，岸巡隊查出是名11歲兒童，只能勸導、制止並通知父母、監護人，讓潛水業者氣炸。圖／取自小琉球聯盟臉書

屏東小琉球是綠蠵龜棲息地，吸引遊客登島爭睹海龜丰采，但常有遊客好奇觸摸，今年已有9名遊客因騷擾海龜被依違反野生動物保育法函送法辦；今天又有遊客被拍到觸摸海龜，岸巡隊表示查出是名11歲兒童，但12歲以下兒童摸海龜自今年6月19日起不適用少年事件處理法，只能勸導、制止並通知父母、監護人，讓潛水業者氣炸。

岸巡隊說，根據業者提供的影像查出觸摸者是名11歲兒童，但12歲以下兒童觸摸海龜自今年6月19日起不適用少年事件處理法函送少年法庭審理，在「兒童及少年福利與權益保障法」未修訂前，12歲以下兒童類似行為依「兒童及少年偏差行為預防及輔導辦法」第6條規定：「予以勸導、制止，並通知父母、監護人或就讀學校老師實施教育輔導」。

潛水業者說，這次是近2個月發生第2件未成年人的案件，從相關單位得到的答覆，已經確定是完全不會有任何處分，只因主角是小孩；這個消息被很多教練知道後，大家都無法置信，也沒辦法接受，如果連檢舉都不能有效的制止惡意的人對保育類動物的騷擾，那大家以後要選擇漠視嗎。

業者說，平時的海洋環境維護，在台灣的法律面前已經變成是一種笑話了，內心有深深的無力感浮出；法律只能去約束有行為思考能力的成年人，但即使無法去約束小朋友，也應該對監護人做適當的處罰吧。

海龜 小琉球 屏東

延伸閱讀

外籍遊客小琉球保育區內抓海膽 海巡持續追查

海巡署PO文謝飯店關燈救海龜 環團粉專譏：看完很噁！

墾丁沙灘驚現24隻迷途小海龜 墾管處護送回大海

墾丁沙灘24隻迷途小海龜 業者關燈引導返大海

相關新聞

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

暑假期間國旅正夯，但金門縣今日傳出有遊客遭旅行社丟包，有民眾在FB貼文抱怨，今天上午安排去爬太武山，結果等了4小時遊覽車...

小屁孩摸玩海龜免責 小琉球潛水業者氣炸

屏東小琉球是綠蠵龜棲息地，吸引遊客登島爭睹海龜丰采，但常有遊客好奇觸摸，今年已有9名遊客因騷擾海龜被依違反野生動物保育法...

恆春鎮長補選選前之夜 綠營請來陳其邁、藍營找黨主席

屏東縣恆春鎮因前鎮長盧玉棟涉賄選遭判當選無效本周末補選，五搶一的補選大戰，隨著選舉日逼近戰局緊繃，坊間「賄聲賄影」傳聞不...

養豬場臭氣沖天檢舉不斷 高市辦公聽會加強輔導

養豬業每年產值高達700億元，高雄市養豬規模約30萬頭，全國排名第六，近年民眾檢舉空汙與水汙染件數不斷攀高。高市議員黃秋...

增建社福園區空間 替潮州鄰近鄉鎮築起社會救護網絡

屏東縣政府向衛生福利部，爭取經費興建地上1層2棟的潮州社福園區長者活動館及兒童館，並於今天上午舉行動工典禮。未來預計兒童...

牧師放下聖經變身友善農夫 過去服事上帝現在服務大地

原從事神職工作牧師的陳進寶7年前就讀神學院研究所時，因母親開刀休學回屏東佳冬老家照護，家裡的農園不能任其荒蕪，對農業外行...

國際獅子會關懷「星星兒」號召飯店主廚親手煮大餐

高雄田寮「星星兒的家」照顧一群成人自閉兒，國際獅子會300E2第二專區今天安排關懷活動，帶著星級飯店主廚替學員烹煮午餐，...

高雄的818億該討嗎？ 吳益政：重點質詢陳其邁財政問題

高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選的吳益政今天表示，自己仍具有市議員身份，會持續監督新任市長陳其邁，在議會開議的第一天，就...

陳其邁也要開放官邸給NGO 無障礙團體：盼速訂辦法執行

高雄市準市長陳其邁今天表示不會住市長官邸，官邸會朝提供NGO使用來規畫。台灣無障礙協會理事長林俊福表示，如果要讓NGO團...

翻越中央山脈完成陳爸遺願 孩子的書屋15人團隊今出發

台東孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰帶著7位書屋就讀國、高中的孩子與伴護的大人，15人團隊，今天上午9點多，大家心情既興...

2鯊 與潛水員共游15分鐘

6名潛水教練日前到屏東墾丁潛水，下潛後，在混濁海中驚見2隻罕見的黑邊鰭真鯊靠近，並在潛水員周圍約1公尺的距離盤旋。沙魚與...

七夕 來高雄曬恩愛

七夕情人節即將到來，高雄市觀光局邀全國有情人來高雄曬恩愛。即日起到指定的愛情打卡熱點拍照，並上傳高雄旅遊網臉書專頁（ht...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。