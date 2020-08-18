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順應國旅熱潮 金門民宿業者數位升級導入行動支付

中央社 / 金門縣18日電

因應愈來愈熱的旅遊風氣，金門民宿協會聯手金門縣工商發展投資策進會今天舉辦行動支付觀光升級說明會，協助民宿業者進行數位升級。

縣府表示，在近期國旅浪潮下，台灣地區各大景點出現大量旅遊人潮，縣府也準備了非常多的觀光活動，包含跳島郵輪旅遊、海洋藝術季、以及老兵召集令、甚至結合樂高尋找金門特有的風獅爺，歡迎大家到金門旅遊。

除了豐富多元的觀光活動，金門縣民宿協會也聯手金門縣工商發展投資策進會，今天舉辦行動支付觀光升級說明會，邀請台灣數位支付普及率最高的LINE PAY團隊人員，協助民宿業者進行數位升級。

金門縣工商發展投資策進會總幹事吳伯揚、金門縣商會理事長李有忠、金門縣民宿協會理事長翁世白等人出席說明會。

縣府表示，這場數位支付升級是第一步，未來還會舉辦以這種數位支付為基礎的各項優惠，到時會結合商圈、工策會的各項資源，展開一連串刺激經濟，活絡在地商家的活動。

金門 民宿 郵輪

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