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恆春鎮長補選選前之夜 綠營請來陳其邁、藍營找黨主席

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮長補選選情緊繃，綠營陳文弘透過縣長潘孟安請到剛當選高雄市長陳其邁，訴求「恆春跟著高雄一起重開機」。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮長補選選情緊繃，綠營陳文弘透過縣長潘孟安請到剛當選高雄市長陳其邁，訴求「恆春跟著高雄一起重開機」。記者潘欣中／翻攝

屏東縣恆春鎮因前鎮長盧玉棟涉賄選遭判當選無效本周末補選，五搶一的補選大戰，隨著選舉日逼近戰局緊繃，坊間「賄聲賄影」傳聞不斷， 不僅各陣營都大聲疾呼反賄選，屏東縣警局也已調派警力進駐嚴打賄選；藍綠陣營均安排強力的選前造勢晚會，藍營張榮志再邀前後任黨主席江啟臣、朱立倫等人站台；綠營陳文弘請到剛當選高雄市長陳其邁，訴求「恆春跟著高雄一起重開機」。

屏東恆春半島在前年底基層選舉，警方選前查賄就忙不停，除了前恆春鎮長盧玉棟因涉賄選被判當無效進行補選，恆春鎮、滿州鄉、車城鄉合計也有4人被判當選無效定讞；恆春鎮長補選進入最後階段，坊間不僅有「賄聲賄影」傳聞，甚至有操作棄保「搓圓仔湯」的耳語，縣警局在屏東地檢署指揮下調派警力進駐，已拜訪過主要候選人陣營，強調會過濾情資嚴打賄選。

由前鎮長盧玉棟力挺的無黨籍陳進興陣營，最近不斷透過宣傳車喊出「拿歸拿、投歸投」、「選前大買大開、選後大買大歪」，但有選民認為盧因涉及賄選倒台，雖一再澄清是受到政治迫害，但如此一來會有「倒打自己一把」的反效果；國民黨提名張榮志和民進黨提名的陳文弘陣營則高聲疾呼反賄選，請選民一起來查賄。

選戰進入最後一周，各陣營均安排強力的選前造勢晚會，陳進興陣營前晚由鎮長盧玉棟登台助講；藍營張榮志周四選前之夜再邀前後任黨主席江啟臣、朱立倫和謝龍介等人站台；綠營陳文弘透過縣長潘孟安請來剛當選高雄市長的陳其邁，在周五夜壓軸登場，訴求「恆春跟著高雄一起重開機」；地方政壇人士說，選情目前陷入緊繃，藍綠的民調差距僅數百票，最後衝刺格外重要。

賄選 恆春 屏東縣

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