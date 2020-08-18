金門巡防區主任甫到職 率隊赴烏坵護島驅離陸船

海巡署第十二（金門）巡防區指揮部主任陳朝陽率隊派遣100噸海巡艇前往烏坵實施陸船驅離任務，共驅離大陸鐵殼船8艘，清除各式網具9件，並上島慰勞烏坵安檢所人員，今天返回金門。

烏坵鄉是金門縣最北行政區，距離金門72浬，對外交通不便，對於陸船越界取締，金門海巡人員常疲於奔命。

金門岸巡隊表示，由於大陸地區海洋伏季休漁期才在16日結束，烏坵海域就有許多陸船越界，1日才到任的金門巡防區指揮部主任陳朝陽，昨天率隊到烏坵海域實施驅離任務，共驅離大陸鐵殼船8艘，清除各式網具9件。

岸巡隊表示，陳朝陽此行也拜會烏坵鄉長蔡永富和烏坵守備大隊大隊長林銘煌，就陸船驅離議題交換意見。陳朝陽表示，海域執法仰賴各友軍單位密切合作及長期協助與認同，未來將持續規劃並增加艦艇巡弋密度，以維護烏坵海域治安及漁業資源。

海巡署表示，持續配合行政院推動「向海致敬」政策，並維護漁民作業權益及安全，漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥海巡署「118」免費專線，海巡人員隨時整裝待發，為民服務。