養豬場臭氣沖天檢舉不斷 高市辦公聽會加強輔導

養豬業每年產值高達700億元，高雄市養豬規模約30萬頭，全國排名第六，近年民眾檢舉空汙與水汙染件數不斷攀高。高市議員黃秋媖今早在彌陀區公所召開「研商養豬場環保與汙染防治公聽會」，市府環保局與農業局人員說明開罰情況與補助措施。市府農業局指出，多項汙染防制相關設施可補助至一半經費，畜牧場若有心改善可獲得很多資源。

環保署曾針對高屏溪實施「養豬離牧政策」，現今養豬業集中在原縣區的內門、阿蓮、大寮、岡山、路竹、彌陀等地。社會大眾環保意識抬頭下，不少養豬戶常面臨住戶檢舉與環保局開罰。高市環保局統計，3年累計938件陳情案件，裁罰193件、罰金387多萬元。

高市議員黃秋媖在彌陀區公所召開「研商養豬場環保與污染防治公聽會」，邀請養豬協會、豬農與高市府環保局與農業局等單位人員到場。黃秋媖建議，透過公聽會搭建溝通平台，內門已納入畜牧業糞尿資源化試辦區，盼日後擴大至岡山、彌陀等地，降低養豬場汙染，創造農戶與住戶雙贏局面。

市府環保局土壤及水汙染防制科指出，環保意識抬頭陳情案逐年上升，近3年來，高市養豬業的陳情案共938件，北高雄280件、彌陀區占45％，臭異味的主要來源是水汙染，所以廢水處理不當最容易遭到裁罰。

市府農業局畜產管理科指出，畜牧場未來朝循環經濟、沼氣發電方向輔導，市府對於廢水、臭味、資源利用及節能等防治設備都有補助，可達比例50%，農戶僅需自籌50%，補助比率是全台灣補助最高，農民可多加利用。

高市養豬協會理事長王忠禮表示，高雄養豬戶以小農居多，水肥槽車的補助很重要，盼明年可以繼續獲得補助；另希望政府出面覓地設置化製廠，無須再仰賴外縣市處理病死豬。彌陀陳姓養豬戶說，法規與政策不斷更新，相關單位應加強宣導，帶領農民前進。