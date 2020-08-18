增建社福園區空間 替潮州鄰近鄉鎮築起社會救護網絡

屏東縣政府向衛生福利部，爭取經費興建地上1層2棟的潮州社福園區長者活動館及兒童館，並於今天上午舉行動工典禮。未來預計兒童館、長者活動館，以及中央長廊等多功能場域。潘孟安表示，潮州社福園區，就是縮小版的社會處，希望能藉此建立起潮州鎮以及鄰近鄉鎮的社會救護網絡。

潮州社福園區原為忠誠營區，2008年部隊撤離後、2009年作為安置88風災受災民、2012年縣府向行政院申請，籌畫為園區轉型，同年，園區內飛夢林學園及家園、身障者社區日間服務佈建據點、復康巴士及社福單位等進駐服務。

2014年園區建置為縣府社會處潮州區家庭福利服務中心、親子童話館及潮州區托育資源中心，2018年獲中央前瞻基礎建設經費建置輔具資源中心，及長青幸福館。

屏東縣政府指出，預計未來採公辦民營方式辦理，可提供輔具的諮詢、展示及評估與亞健康老人的照料，同時也提供幼兒到銀髮族及身心障礙者的友善環境，因此將園區命名為「潮州社福園區」。

屏東縣政府於今年向衛生福利部爭取經費，於潮州社福園區增建地上1層2棟的兒童館及長者活動館，工程費共支出5千9百萬元，於今天動工。

園區內新建館舍，兒童館主要作為幼童室內遊戲活動空間；長者活動館提供健康長輩運動及休閒空間，此外，中央長廊可作為多功能廣場，以及市集空間等活場域。