牧師放下聖經變身友善農夫 過去服事上帝現在服務大地

原從事神職工作牧師的陳進寶7年前就讀神學院研究所時，因母親開刀休學回屏東佳冬老家照護，家裡的農園不能任其荒蕪，對農業外行的他，透過縣府燕南飛計畫進修農法，把自家農園顧好後，進而租地種秋葵，還加工製成脆餅，實現他的友善農園夢；他說，過去服事上帝，現在用友善農法服務大地，工作性質不同，心情同樣喜樂。

計畫趕不上變化！43歲、人稱「寶哥」的陳進寶很早就立志投入神職工作，7年前因母親住院開刀，在神學院念碩士班的他，決定休學回老家陪伴照護，等母親病好再復學，沒想到為照顧家裡1甲大的農園，報名燕南飛計畫充實農業知識，卻看到老輩施用農藥的慣行農法，正傷害著大地生態和環境，他決定留下來為大地盡分心力，推動友善環境農法。

陳進寶家的農園是傳統檳榔樹，長輩無法接受他砍除的作法，只好種香蕉和蓮霧維持家計，除了嘗試改用無農藥的友善環境農法，還向家附近的農友宣導；他堅持友善環境及生態的理念感動1名小學老師，去年把家中1公頃多原太陽能公司想用高租金承租的檳榔園，低價租給陳進寶耕種，夫妻商討後決定砍除種植門檻較低的秋葵，開始追逐他的友善農園夢。

「今年先求量的穩定，接著導入生產履歷認證，實現自己的友善環境農園夢！」陳進寶說，目前每天量約60公斤，採收後先冷藏，隔天一早送到高雄的果菜市場販售，過剩的秋葵加工成秋葵脆餅，提升產品附加價值，冬季再種番茄及玉米，年收入不亞於一般上班族，證明友善環境收入勝過慣行農法；從手持聖經的牧師變身友善環境的農夫，工作性質和角色不同，心情同樣是喜樂。