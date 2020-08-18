快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

牧師放下聖經變身友善農夫 過去服事上帝現在服務大地

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
陳進寶透過屏東縣政府燕南飛計畫進修農法，把自家農園顧好後租地種秋葵，還加工製成脆餅，實現他的友善農園夢。記者潘欣中／翻攝
陳進寶透過屏東縣政府燕南飛計畫進修農法，把自家農園顧好後租地種秋葵，還加工製成脆餅，實現他的友善農園夢。記者潘欣中／翻攝

原從事神職工作牧師的陳進寶7年前就讀神學院研究所時，因母親開刀休學回屏東佳冬老家照護，家裡的農園不能任其荒蕪，對農業外行的他，透過縣府燕南飛計畫進修農法，把自家農園顧好後，進而租地種秋葵，還加工製成脆餅，實現他的友善農園夢；他說，過去服事上帝，現在用友善農法服務大地，工作性質不同，心情同樣喜樂。

計畫趕不上變化！43歲、人稱「寶哥」的陳進寶很早就立志投入神職工作，7年前因母親住院開刀，在神學院念碩士班的他，決定休學回老家陪伴照護，等母親病好再復學，沒想到為照顧家裡1甲大的農園，報名燕南飛計畫充實農業知識，卻看到老輩施用農藥的慣行農法，正傷害著大地生態和環境，他決定留下來為大地盡分心力，推動友善環境農法。

陳進寶家的農園是傳統檳榔樹，長輩無法接受他砍除的作法，只好種香蕉和蓮霧維持家計，除了嘗試改用無農藥的友善環境農法，還向家附近的農友宣導；他堅持友善環境及生態的理念感動1名小學老師，去年把家中1公頃多原太陽能公司想用高租金承租的檳榔園，低價租給陳進寶耕種，夫妻商討後決定砍除種植門檻較低的秋葵，開始追逐他的友善農園夢。

「今年先求量的穩定，接著導入生產履歷認證，實現自己的友善環境農園夢！」陳進寶說，目前每天量約60公斤，採收後先冷藏，隔天一早送到高雄的果菜市場販售，過剩的秋葵加工成秋葵脆餅，提升產品附加價值，冬季再種番茄及玉米，年收入不亞於一般上班族，證明友善環境收入勝過慣行農法；從手持聖經的牧師變身友善環境的農夫，工作性質和角色不同，心情同樣是喜樂。

屏東 香蕉

延伸閱讀

佔地1400坪！台北陽明山也有「金針花」秘境，免衝台東也能賞金黃花海

美濃里山12處農園取得綠色標章 山羌現身覓食

水保局推4場農村之旅 邀遊客到葡萄樹下享用大地餐

不願接受治療而延誤病情？「斷開鎖鏈」郭美江牧師，乳癌驟逝真相揭曉

相關新聞

牧師放下聖經變身友善農夫 過去服事上帝現在服務大地

原從事神職工作牧師的陳進寶7年前就讀神學院研究所時，因母親開刀休學回屏東佳冬老家照護，家裡的農園不能任其荒蕪，對農業外行...

國際獅子會關懷「星星兒」號召飯店主廚親手煮大餐

高雄田寮「星星兒的家」照顧一群成人自閉兒，國際獅子會300E2第二專區今天安排關懷活動，帶著星級飯店主廚替學員烹煮午餐，...

高雄的818億該討嗎？ 吳益政：重點質詢陳其邁財政問題

高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選的吳益政今天表示，自己仍具有市議員身份，會持續監督新任市長陳其邁，在議會開議的第一天，就...

陳其邁也要開放官邸給NGO 無障礙團體：盼速訂辦法執行

高雄市準市長陳其邁今天表示不會住市長官邸，官邸會朝提供NGO使用來規畫。台灣無障礙協會理事長林俊福表示，如果要讓NGO團...

翻越中央山脈完成陳爸遺願 孩子的書屋15人團隊今出發

台東孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰帶著7位書屋就讀國、高中的孩子與伴護的大人，15人團隊，今天上午9點多，大家心情既興...

2鯊 與潛水員共游15分鐘

6名潛水教練日前到屏東墾丁潛水，下潛後，在混濁海中驚見2隻罕見的黑邊鰭真鯊靠近，並在潛水員周圍約1公尺的距離盤旋。沙魚與...

七夕 來高雄曬恩愛

七夕情人節即將到來，高雄市觀光局邀全國有情人來高雄曬恩愛。即日起到指定的愛情打卡熱點拍照，並上傳高雄旅遊網臉書專頁（ht...

高市公車小黃 還可代領慢簽藥

高雄市公車小黃功能再添一項，司機幫忙偏鄉老人「暖心跑腿」，持健保卡代領慢性病用藥。一名那瑪夏居民說，因腳傷行動不便，坐車...

屏外送車禍1年29件 警加強取締

外送搶快「撞」況多！高雄市警察局交通大隊統計，今年已發生308件美食外送員車禍事故，造成338人受傷。知名外送平台去年1...

各行各業／返鄉做設計 為屏東注入能量

「設計就像風和水，也許看不見但能感受得到！」28歲屏東囝仔林廷珊憑著對繪畫的熱忱，投入設計產業，曾赴日深造累積創作能量，...

為媽媽把屎把尿 廣東粥老闆是孝子

說起金門廣東粥，不少人首推「壽記」廣東粥，但看起來相當酷的老闆李浚稼原來是位孝子，他自幼與母親相依為命，甚至為了照顧母親...

金門老兵召集令商機大 縣府揪各行業推優惠搶客

金門縣政府的「金門老兵召集令」系列旅遊活動，連年都受到各界關注，去年更有超過8千名的金門老兵回來參與，創造可觀的旅遊商機...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

美學生活步道23樓高建案動工 徐耀昌認為商圈發展可期

影／基隆潮境、龍洞灣珊瑚出現「癩痢頭」 潛水教練心驚

柯市府日前拔北畜董座失利 董事長葉文忠今請辭

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

汐止最大特色公園將開闢 地方盼禮門溪納規劃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。