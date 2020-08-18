澎湖流浪犬貓收容中心搬新家 新穎安身好所在
澎湖縣流浪犬貓搬新家。新建的烏崁流浪動物收容中心今天啟用，不僅環境寬敞，收容犬貓達350多隻，且注重通風採光、溫度與防汙，管路採懸吊明管配置，讓犬貓有一處新穎安身好所在。
澎湖新建烏崁流浪動物收容中心今天由縣長賴峰偉、農委會畜牧處長張經緯、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、農漁局長陳晶卉與家畜疾病防治所長吳靜芷等人共同剪綵後，並帶著收容的犬貓入新厝，讓流浪犬貓過著新穎乾淨的生活。
澎湖家畜疾病防治所長吳靜芷表示，原有流浪動物收容所是一幢老舊低矮鐵皮建築，收容量為140隻犬貓，現有收容爆達200多隻。今天啟用的烏崁流浪動物收容中心，由農委會分年補助近新台幣5000萬元，民國107年動工，去年底完工、今年5月驗收。
經近3年規劃、設計，以RC建築為主，注重通風採光、溫度，排風設備，犬舍欄位不銹鋼材質，污排設計採不銹鋼材質，能減少污水殘留管道導致臭味，且管路採懸吊明管配置。
另外，兩棟聯通式建築，動物居舍和管理人員操作區分開，提升行政作業區清淨度，犬舍約770平方公尺、貓舍50平方公尺。收容動物350隻，適時紓緩收容所收容空間不足壓力，成為教育、休閒、療癒等多功能的動物生命活動園區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言