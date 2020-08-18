澎湖流浪犬貓收容中心搬新家 新穎安身好所在

澎湖縣流浪犬貓搬新家。新建的烏崁流浪動物收容中心今天啟用，不僅環境寬敞，收容犬貓達350多隻，且注重通風採光、溫度與防汙，管路採懸吊明管配置，讓犬貓有一處新穎安身好所在。

澎湖新建烏崁流浪動物收容中心今天由縣長賴峰偉、農委會畜牧處長張經緯、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、農漁局長陳晶卉與家畜疾病防治所長吳靜芷等人共同剪綵後，並帶著收容的犬貓入新厝，讓流浪犬貓過著新穎乾淨的生活。

澎湖家畜疾病防治所長吳靜芷表示，原有流浪動物收容所是一幢老舊低矮鐵皮建築，收容量為140隻犬貓，現有收容爆達200多隻。今天啟用的烏崁流浪動物收容中心，由農委會分年補助近新台幣5000萬元，民國107年動工，去年底完工、今年5月驗收。

經近3年規劃、設計，以RC建築為主，注重通風採光、溫度，排風設備，犬舍欄位不銹鋼材質，污排設計採不銹鋼材質，能減少污水殘留管道導致臭味，且管路採懸吊明管配置。

另外，兩棟聯通式建築，動物居舍和管理人員操作區分開，提升行政作業區清淨度，犬舍約770平方公尺、貓舍50平方公尺。收容動物350隻，適時紓緩收容所收容空間不足壓力，成為教育、休閒、療癒等多功能的動物生命活動園區。