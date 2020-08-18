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澎湖首宗 馬公中興戲院都更案啟動

中央社 / 澎湖縣18日電

澎湖推動第一件都市更新案，位於馬公傳統文康市場中與戲院自主更新案，今天進行拆除正式走入歷史。未來將興建地下2樓、地上14層的住商大樓，全案預計民國112年完工。

馬公傳統文康市場中與戲院都更案，是澎湖縣政府推動第一宗都更案，自民國105年核准更新案，前後4年多時間。今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全與負責都更的杰新實業等代表共同敲槌後，象徵工程順利圓滿。

賴峰偉表示，馬公傳統文康市場中與戲院都更案是澎湖第一個都更案，萬事起頭難，未來還有馬公啟明與建國市場等都更案，期盼公私部門同心協力來完成，讓文康都更成為示範，

澎湖縣政府在105年委外成立自主更新輔導團，輔導「中興戲院更新會」核准立案，歷時4年協調，今年7月17日經縣府核定發布實施。今天舉行「中興戲院舊建物拆除典禮」，後續將由杰新實業股份有限公司擔任協議出資者，華泰銀行參與融資信託，金富譽營造股份有限公司承攬工程施工。

今天啟動拆除重建計畫，縣府要求施工期間，更新會妥善處理鄰戶居住安全、觀光遊客出入及環境公安衛生。作為澎湖第一件，以及離島都更成功的第一案，相當具歷史性指標意義，堪稱澎湖縣都更重要里程碑。

位於馬公傳統文康市場的中興戲院於民國51年興建完工，除電影院外，早期有舞台戲院、冰菓室、撞球間、漫畫店，是早期澎湖駐軍與在地民眾休閒娛樂場所。但由於國軍精簡政策，早期繁華榮景逐漸褪去，建物日漸老舊破敗、環境窳陋不堪，漏水問題嚴重，經結構檢測海砂屋超標達4倍，亟須辦理更新重建。

中興戲院都更基地，位於文康街區北段，含國有與縣有土地和私有土地，面積共870.18平方公尺，未來將興建地下2樓、地上14層的住商大樓，除規劃1F商場、2F電影院、3至14F為住宅外，並採綠建築、無障礙設施、人行步道等友善空間都市設計，預計112年重建完工。

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