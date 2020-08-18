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國際獅子會關懷「星星兒」號召飯店主廚親手煮大餐

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄翰品酒店響應獅子會送愛活動，行政總廚江進華（左）為星星兒義煮午餐。記者徐白櫻／攝影
高雄翰品酒店響應獅子會送愛活動，行政總廚江進華（左）為星星兒義煮午餐。記者徐白櫻／攝影

高雄田寮「星星兒的家」照顧一群成人自閉兒，國際獅子會300E2第二專區今天安排關懷活動，帶著星級飯店主廚替學員烹煮午餐，並致贈30萬元當「愛星園」建造基金，協助這群自閉兒早日有個安養機構度過餘生。

星星社會福利基金會成立兩間日照中心，田寮「星星兒的家」是利用廢校的田寮國小當據點，目前正籌組成人自閉症居住家園「愛星園」，總經費1億2千萬元。

得知星星兒需求，國際獅子會300E2第二專區主席謝光裕與300E1區高雄市碧濤獅子會李美蓮發起送愛活動，今天上午號召7位獅友，以及劉家酸白菜火鍋鳳山店等企業善心人士集資30萬捐助「愛星園」；另安排翰品酒店團隊為星星兒準備精緻午餐。

謝光裕說，國際獅子會是全球性社會福利組織，致力各項社會公益服務，此次與長期支持自閉症服務的碧濤獅子會結合獅友力量，盼發揮拋磚引玉功效，幫助愛星園早日成家。

國際獅子會300E2第二專區號召獅友與企業一起送愛，捐贈30萬元助星星兒基金會打造安養機構。記者徐白櫻／攝影
國際獅子會300E2第二專區號召獅友與企業一起送愛，捐贈30萬元助星星兒基金會打造安養機構。記者徐白櫻／攝影

自閉 火鍋 廢校

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