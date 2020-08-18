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高雄的818億該討嗎？ 吳益政：重點質詢陳其邁財政問題

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨高雄市議員吳益政。記者蔡晉宇／攝影
民眾黨高雄市議員吳益政。記者蔡晉宇／攝影

高雄市長補選落幕，代表民眾黨參選的吳益政今天表示，自己仍具有市議員身份，會持續監督新任市長陳其邁，在議會開議的第一天，就會詢問陳，是否清楚當初中央允諾給高雄市的補助款818億元整件事的脈絡，要不要去追討。

吳益政說，處理財務惡化是新任市長的當務之急，過去選戰期間陳其邁總是閃避該題，但當上市長後可沒有模糊空間，「題目我都先洩題了，最好這幾天好好準備」。

吳益政表示，2016年民進黨完全執政後，3月時任高雄市長陳菊曾率市府團隊北上立法院陳情，說縣市合併後中央補助款減少818億元，希望立委協助爭取公道；但至今中央要補給高雄市的818億元補助款仍無下文，而和陳菊同黨籍的陳其邁對此議題更是態度模糊。

吳益政說，高雄日益嚴峻的財務問題有待陳其邁著手解決，然而選戰期間卻聽不到相關回答，而陳一再提及的橋頭科學園區，其營業稅等四大稅收都是歸中央政府，高市府能收到的稅收相當有限，「再來10座橋頭科學園區，也無助於高雄財政」。

談及此次參選經驗。吳益政分析，單一選區的選舉制度是對第三勢力最大的限制，小黨往往難以和大黨抗衡，舉凡總統、縣市長、區域立委皆是如此，因此第三勢力還是要先著重在地方議員、不分區立委的耕耘，並兼備政策、價值論述，更重要的是，要知道民眾真正需要的政策是什麼，才能逐步有發展。

吳益政 陳其邁 高雄市

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