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陳其邁也要開放官邸給NGO 無障礙團體：盼速訂辦法執行

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
二年來未使用的高雄市長官邸，準市長陳其邁表示要給NGO使用。記者楊濡嘉／攝影
二年來未使用的高雄市長官邸，準市長陳其邁表示要給NGO使用。記者楊濡嘉／攝影

高雄市準市長陳其邁今天表示不會住市長官邸，官邸會朝提供NGO使用來規畫。台灣無障礙協會理事長林俊福表示，如果要讓NGO團體使用，市府要趕快執行，而且要訂定辦法讓相關團體依循申請。

高雄市前市長韓國瑜未住市長官邸，也說過要請市府規畫讓官邸給弱勢團體、社福團體使用，但直到韓國瑜卸職，市長官邸仍大門深鎖，沒有開放給任何社福團體使用。

林俊福說，他在前市長吳敦義、謝長廷和陳菊主政時期，都曾受邀到市長官邸，對官邸有些印象，記得一進大門口就有一片庭園，官邸是兩層樓建築，好像沒有電梯，主建築後面還有後院。

林俊福表示，NGO團體有很多類，市長官邸是開放給非營利組織進駐、給一個進駐或多個團體進駐，還是要給文創團體使用，都要有明確的規範，如果是提供給收容、輔導受虐者團體使用，就要加強隱密性，要是給身障團體使 用，有些無障礙設施要改善；如果只是提供場地給團體辦活動，也得訂出申請原則。

林俊福說，之前的韓市長也說市長官邸要做社福使用，可是到現在未見這樣做，希望新市長就任之後，可以趕快執行。

高雄市長官邸位在苓雅區凱旋路上，與副市長官邸相連，官邸隔著凱旋路，是原來的臨港東線鐵路，現在是環狀輕軌路廊，但尚未通車。包括這屆市長，除了韓國瑜、陳其邁，民選市長都有進住市長官邸。

韓國瑜 高雄市 建築

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