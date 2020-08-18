跟陳菊一樣 陳其邁選擇四維中心上班但不住官邸
高雄市長當選人陳其邁今早繼續謝票行程，立委邱議瑩陪同下，車隊在大旗美區遊行感謝選民支持。高雄縣市合併後，高雄市政府有兩個四維、鳳山兩個行政中心，前市長韓國瑜選擇在鳳山中心上班，未住市長官邸。陳其邁表示，未來上任後，原則上以四維中心為主，議會備詢或原縣區協調業務會到鳳山；因家中人口簡單繼續住左營住家，市長官邸開放給NGO團體使用。
高雄市府小內閣問題，陳其邁仍未鬆口，接受媒體聯訪時僅說，希望24日就職時人選可以全數到位、立刻上工。至於未來辦公地點，陳其邁表示，原則上以四維中心為主，若有高雄原縣區、議會備詢或相關局處業務需要就近協調，他也會到鳳山中心，外賓接見與市政會議等公務，仍以四維中心為主，希望以最方便、最有效率的方式解決問題。
陳其邁說，他女兒在台北念書、兒子馬上要出國，家中人口簡單，兩個人、兩隻貓，所以還是會以現在住的左營住家為主；官邸部分，可以讓民間團體或公開活動使用，也可提供NGO當開會場所或舉辦活動。
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