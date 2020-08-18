陳其邁：24日就職盼人事到位上工

高雄市長當選人陳其邁今天說，24日就要就職，希望屆時小內閣人事可以全數到位上工。他也透露，基於民眾重視捷運路網等重大建設，小內閣會有一名副市長負責重大交通建設推動。

陳其邁今天前往內門區車隊掃街謝票，媒體關切市府團隊上任及人事布局，他於聯訪時做上述表示。陳其邁表示，近日忙於車隊掃街謝票，明天起才會正式就人事全盤考量，希望24日就職時人選都能全數上工。

至於人事布局方向，他說，在中央、地方都服務過，所以用人一切「以市民為為最大考量」。民眾關心的如捷運路網等重大建設，小內閣會要求有一名副市長處理重大交通建設，能夠盡速上工並展現行政效率。

陳其邁重申小內閣「做對事、找對人」，並以揭示的產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空污等「四大優先」為考量，才是對高雄最好的發展。

被問到未來是否住苓雅區凱旋二路的官邸，他說，家裡只有他與太太，孩子在外就學，所以還是住在家裡，官邸考量慮提供NGO團體使用。至於辦公處所，未來接待外賓或市政會議仍以四維行政中心為主，如果有其它原來高雄縣境事務，或就近聯繫議會時會到鳳山行政中心。

至於網路發起「割麥」行動連署罷免，要強力監督上班時間，陳其邁重申「他們會很辛苦，我也不喝酒、不打麻將，市政為主」。他表示，選舉已結束，應該放下往前看，選舉難免都會有情緒，會多體諒他們，市府也還有很多重要的事要做。