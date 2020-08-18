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翻越中央山脈完成陳爸遺願 孩子的書屋15人團隊今出發

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝

台東孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰帶著7位書屋就讀國、高中的孩子與伴護的大人，15人團隊，今天上午9點多，大家心情既興奮期待又緊張忐忑，從知本林道8公里處出發，展開7天翻越中央山脈至屏東縣小鬼湖，這次挑戰要完成書屋創辦人陳爸「認識台灣」第三部曲的未竟遺願。

書屋公關組長周杏蓉表示，這一趟路途艱辛，期待大家能為書屋的孩子加油集氣，祈禱此行平安圓滿成功。

「陳爸」陳俊朗20幾年前創辦書屋，帶著知本、建和部落裡的單親、隔代教養家庭的孩手讀書、供餐、培養生活技能，至今照顧台東弱勢孩子逾兩千人。

十幾年前，為培養書屋的孩子重視團隊合作、刻苦不畏難的品格，陳爸規畫帶孩子「認識台灣三部曲」，針對不同階段，設計不同難度的挑戰，國小單車環島、國中獨木舟環島、高中翻越中央山脈至屏東小鬼湖，不過，去年7 月陳爸猝逝，陳爸生前未曾帶書屋孩子翻越中央山脈，完成「第三部曲」。

陳爸長子陳彥翰接手書屋後，就有心要完成陳爸遺願，今年初即帶著李玟臻、劉譯勛、翁筠捷等7位國、高中生進行攀登山岳及肌耐力、有氧運動等體能訓練，7月8日更帶著書屋幹部踏勘定線，隨嚮導實地攀爬知本林道。

陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，起點即陡坡、沿途還要涉水、攀爬峭壁，路途艱辛。

出發前，陳彥翰說，他對山嶽活動不熟悉，7月初踏勘時，就被山的壯闊所震懾，沒想到它可以陡到這樣陡、難度高且危險，經過這樣的體驗，就把自己縮到很小，去完全的接受山林，相信自己和團隊、相信大自然，這是最大的收穫。

陳彥翰表示，書屋已做好完全的準備，但你會不知道現場，跟行走間、活動間，會遇到什麼樣的狀況，有太多的可能性，對於此行，心情其實滿忐忑的，但你想像小孩完成之後的表情，現在是興奮，所以是既興奮且忐忑。

陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝
陳彥翰等一行15人今天上午9點從知本林道8公里處出發，展開為期7天翻越中央山脈「挑戰」行程。記者羅紹平／翻攝

屏東縣 台東

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