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各行各業／返鄉做設計 為屏東注入能量

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣報導
28歲林廷珊返鄉成立工作室，為屏東注入設計能量。記者陳弘逸／攝影
28歲林廷珊返鄉成立工作室，為屏東注入設計能量。記者陳弘逸／攝影

「設計就像風和水，也許看不見但能感受得到！」28歲屏東囝仔林廷珊憑著對繪畫的熱忱，投入設計產業，曾赴日深造累積創作能量，去年在家鄉成立工作室，要為屏東注入設計能量。

大學讀政治大學英語系，卻對繪畫情有獨鍾，靠自學找尋資源滿足興趣，畢業後，第一份工作就是投入設計產業。

為增加創作靈感與生活經驗，她前年暫別工作赴日短住。異鄉生活的日常體驗、社會觀察等，轉化為設計發想的養分，林廷珊期許自己的設計風格不只是呈現美，必須能幫助並影響他人。

林返台後，回到家鄉屏東，成立工作室接案，初期並不順利，相較北部，南部設計資訊、風氣不夠強大，藝文展覽、分享座談會等交流機會也少，她經常往返北部，或跨縣市接案增加經驗。

對於設計，林廷珊有一種擇善固執的堅持，她耐心與業主溝通，說明看似簡單的設計，背後蘊含設計專業、美感養成等，她常形容，自己的設計像風和水，輕柔且堅定，並緩慢改變世界。

防疫期間，林庭珊創作易讀易懂插畫手冊，對她來說，設計要有巧思，也需要知音。

屏東

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