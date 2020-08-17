澎湖海洋復育有成 放流魚蝦貝苗較去年增長4成

台灣有些橋梁不僅給人車通行，還會演出「開橋秀」吸引人潮、行銷觀光；最近剛啟用的高雄港第三船渠的大港橋，是台灣第一座會旋轉的開合橋，每天下午固定上演「開橋秀」滿足遊客好奇，但也招來本末倒置的質疑眼光。

2020-08-17 18:11