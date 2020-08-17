澎湖海洋復育有成 放流魚蝦貝苗較去年增長4成
澎湖縣長賴峰偉今天表示，縣府推出「海洋活化12箭」，放流沙蟹、海膽、水晶鳳凰螺、燕魚及鐘螺等種苗，今年總放流魚蟹貝類等較去年足足提高4成，對海洋漁業資源復育有莫大助益。
澎湖水產種苗場表示，今年放流魚苗有枋頭、加志、燕魚、狗鯊等，總計16萬1794尾；斑節蝦、沙蝦與狗蝦等蝦苗288萬5505尾；大蛤、水晶鳳凰螺、九孔幼苗合計124萬2911顆，放流數量創近年來新高。
賴峰偉表示，今年沙蟹放流累積數量88萬隻，較去年成長2倍，突破預定目標，以存活率25%計算，約可創造超過2200萬元產值。
賴峰偉表示，縣府推出「海洋活化12箭」，除了放流沙蟹、海膽、水晶鳳凰螺、燕魚及鐘螺等種苗外，並積極辦理海洋棲地復育，未來主動與學校結合，擴大海洋生態課程教學，讓海洋保育觀念向下扎根。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言