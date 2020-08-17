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澎湖海洋復育有成 放流魚蝦貝苗較去年增長4成

中央社 / 澎湖縣15日電

澎湖縣長賴峰偉今天表示，縣府推出「海洋活化12箭」，放流沙蟹、海膽、水晶鳳凰螺、燕魚及鐘螺等種苗，今年總放流魚蟹貝類等較去年足足提高4成，對海洋漁業資源復育有莫大助益。

澎湖水產種苗場表示，今年放流魚苗有枋頭、加志、燕魚、狗鯊等，總計16萬1794尾；斑節蝦、沙蝦與狗蝦等蝦苗288萬5505尾；大蛤、水晶鳳凰螺、九孔幼苗合計124萬2911顆，放流數量創近年來新高。

賴峰偉表示，今年沙蟹放流累積數量88萬隻，較去年成長2倍，突破預定目標，以存活率25%計算，約可創造超過2200萬元產值。

賴峰偉表示，縣府推出「海洋活化12箭」，除了放流沙蟹、海膽、水晶鳳凰螺、燕魚及鐘螺等種苗外，並積極辦理海洋棲地復育，未來主動與學校結合，擴大海洋生態課程教學，讓海洋保育觀念向下扎根。

賴峰偉 澎湖 海膽

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