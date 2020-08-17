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潮州聯合辦公大樓動土 將終結居民洽公跑「大地遊戲」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣即時報導
屏東縣長潘孟安出席潮州聯合辦公大樓動土典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席潮州聯合辦公大樓動土典禮。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府今天舉辦潮州聯合辦公大樓動土典禮，並由屏東縣長潘孟安、立委周春米、立委鍾佳濱等民意代表出席動土。潘孟安期盼，聯合辦公大樓完工後，可將原本分散潮州鎮內的各公務機關整合，以利民眾洽公方便。

過去，因潮州鎮內各公務機關位置分散在不同位置，因此，不少民眾洽公時，需前往到不同地方。有鑑於此，屏東縣政府為解決此問題，便耗資5.4億建設潮州聯合辦公大樓。

其中，建設潮州聯合辦公大樓的費用，由交通部公路總局補助1億1851萬餘元，以及衛生福利部補助5320萬元，幫助建設，其餘款項則由縣府自籌。

屏東縣政府指出，潮州聯合辦公大樓為地上5層、地下2層的建築，初步規畫1樓為衛生所及日照中心，2、3樓為地政事務所、4樓為戶政事務所、5樓則是屏東縣政府財稅局潮州分局，至於地下2層預計提供212席汽車停車位。

潮州聯合辦公大樓工程預計需要670天才能完工，預計2021年6月啟用。

潘孟安表示，新辦公廳舍位於潮州鎮公所旁，辦公大樓則結合財稅、地政、戶政及衛生所等機關，以利民眾能有便利的洽公環境。

屏東縣長潘孟安出席潮州聯合辦公大樓動土典禮。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席潮州聯合辦公大樓動土典禮。記者陳弘逸／攝影
潮州聯合辦公大樓正面完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
潮州聯合辦公大樓正面完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
潮州聯合辦公大樓背面完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
潮州聯合辦公大樓背面完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 衛生所 潘孟安

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