70歲長者為照顧病妻幼孫得賺錢 南區銀髮中心幫找工作
70歲長者許國峰為了照顧生病的妻子，及兒子過世留下的3名小孫女，肩負經濟重擔急需一份工作，但多次碰壁。他求助勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心的輔導員李彥慶，依照他的需求和園藝專長媒合工作，每場面試還在一旁陪伴，終於順利找到工作。
許國峰擔任遊覽車司機20多年，65歲那年因達大客車駕駛年齡上限而辦理退休，後來轉職做了4年的園藝管理，因為一些因素又離開。但為了照顧生病的太太和年幼的孫子，所以想重回職場，但找工作一直不順利。
「還好有南區銀髮中心的輔導員，讓我掙得一口飯、照顧家人，還可以發揮園藝專長。」許國峰說，當時求職四處碰壁，每天盯著報紙找工作，妻子也天天打電話詢問輔導員求職進度，感謝輔導員騎了40分鐘機車，遠到楠梓幫忙做了多次的職涯諮詢，手把手教導撰寫完整的履歷，而且不論颳風下雨都陪伴面試。今年6月許終於順利進入物業管理公司，擔任社區大樓園藝維護人員，還成為企業目前進用年紀最大的員工。
高屏澎東分署倡議企業提供更友善就業環境，以彈性的勞動條件因應銀髮員工。輔導員李彥慶積極與企業協調，溝通後企業願意調整工時，由全職8小時改為4小時，工作時間內也可自行調整休息時間。南區銀髮中心也即時導入銀髮專家進場輔導，為許國峰提供職場安全、職業傷害預防等相關知識與技巧，解決在工作中遭遇的問題，讓許國峰能更穩定就業。
管委會主委楊可彗表示，原先也擔心如此高齡的長輩是否能勝任？但許國峰每天都提早上工，且很快完成交辦工作，讓人看見銀髮的認真與努力。物業管理顧問總經理楊奇天說，公司未來對於任用高齡求職者更有信心了，也願意給他們優質工作機會。
勞動部高澎屏東分署長程泰運表示，銀髮族擁有豐富的工作經驗與資歷，且具有強烈責任感，是企業不可或缺的職場生力軍，若有意聘用銀髮人才的企業，或想重返職場的銀髮族夥伴，歡迎洽詢勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心07-2222778。
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